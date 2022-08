Defensieve problemen nog aanwezig en na nieuw puntenverlies slechts 4 op 9 voor Club Brugge

De defensieve problemen van Club waren al een druk besproken gespreksonderwerp. Die zijn nog niet verdwenen en dat heeft tot nieuw puntenverlies geleid, deze keer tegen Zulte Waregem.

Komt die transfer voor Noa Lang er deze maand nog? Na overleg met zijn coach werd alleszins beslist om hem op de bank te laten beginnen tegen Zulte Waregem. 'Club Brugge geeft te veel kansen weg', was de teneur op de eerste twee speeldagen. Daar ging het in competitieduel nummer 3 aanvankelijk gewoon mee verder. Vooral Otasowie stond op wankele benen.

De verdediger bracht Odoi in de problemen en na diens balverlies stond Dompé oog in oog met Mignolet, die kordaat ingreep. Na een volgend foutje van Otasowie bediende Fadera Dompé. Tweede keer dus dat de flankspeler alleen voor doel stond. Opnieuw prima redding met één hand van Mignolet, waarna Mechele van de lijn haalde.

Club twee keer door het oog van de naald dus, al was het wel zo dat blauw-zwart zelf ook dreigde en voor druk zorgde. Bij een pass van Nielsen had Jutglà de nodige vrijheid, maar de Spanjaard kreeg de bal van kortbij niet voorbij Bossut. Even later waren het dezelfde hoofdrolspelers: schot van Jutglà attent in hoekschop gebokst door Bossut.

Zo toch 0-0 aan de rust, raar maar waar. Skov Olsen vond in de tweede helft al snel dat daar verandering in moest komen. Na een knappe combinatie met Vanaken en Sowah stuitte het stiftertje van de Deen eerst nog op Bossut. Skov Olsen was hierna wel zo alert om alsnog de 1-0 hoog tegen de touwen te trappen. Kort hierna dook Skov Olsen al opnieuw op voor doel, maar een tweede treffer van de Scandinaviër kwam er niet.

Zulte Waregem dreigde nu wel onder de voet te worden gelopen. Nielsen startte een mooie aanval op en was ook de afwerker van dienst. Bossut lag echter nog in de weg. De landskampioen leek rijp voor een driepunter, maar de storm ging toch enigszins liggen en daar profiteerden de bezoekers meteen van. Lage voorzet Fadera, intikker Drambaiev en 1-1.

Club Brugge kreeg de machine niet meer aangezwengeld en zo bleef het afgedwongen doelgevaar in het laatste half uur zo goed als achterwege. Bizar, gezien het begin van de tweede helft. In elk geval: Club Brugge en Zulte Waregem hebben allebei 4 op 9. Het hoeft geen betoog dat ze daar in Brugge niet tevreden mee kunnen zijn en in Waregem een heel stuk meer.