Denis Odoi niet ongerust na matige start Club Brugge: "Sommigen moeten nog leren, we moeten verder bouwen"

Denis Odoi zal zich ook wat anders hebben voorgesteld dan de matige start die Club Brugge nam in dit kampioenschap. Ongerust is de man die in januari naar Brugge kwam echter nog niet.

Waar wijt Odoi dan het puntenverlies tegen Zulte Waregem aan? "We hebben de kansen niet afgemaakt. Ik denk dat we in de tweede helft goed bezig waren. Hun eerste kans na rust was een doelpunt en nadien verloren we de power in ons spel. Ik denk dat we in balbezit beter waren dan tegen Eupen, dat we agressiever waren en er meer energie in ons spel zat. Er waren echt wel goede momenten, er waren goede aanvallen."

Slechte keuzes

Een positief relaas, al was Odoi ook niet blind voor de kwetsbaarheid achterin. Die maakte hij van op de eerste rij mee, toen hij na vijf minuten door Otasowie in de problemen werd gebracht. "De kansen voor Zulte Waregem in de eerste helft kwamen er door slordigheden van ons. Slechte keuzes die we maakten."

Nochtans was het wedstrijdbegin vooraf al een gespreksonderwerp in de kleedkamer. "Je weet dat je scherp moet beginnen. Als je snel achter komt, maak je het jezelf moeilijk. Ikzelf en anderen hadden erop gehamerd om goed te beginnen, maar sommigen moeten nog leren."

Nog maar derde wedstrijd

Is Odoi ongerust met die magere balans van 4 op 9 na drie speeldagen? "Neen. We zijn wel ongelooflijk ontgoocheld door het resultaat en door het aantal punten dat we hebben. Het is nog maar de derde wedstrijd van het seizoen. We moeten verder bouwen. Na 24 uur moet je deze wedstrijd achter u laten en weer vooruit kijken naar de volgende wedstrijd."