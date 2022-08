Trainers na Club - Zulte Waregem: Hoefkens wil dat individuele fouten eruit gaan, Leye ziet spelers 'werken als gekken'

De twee trainers waren na Club - Zulte Waregem natuurlijk niet even tevreden. Hoefkens en Leye deden alvast hun analyse uit de doeken.

"De eerste zeventig minuten brachten we het voetbal dat ik wil zien. In het eerste kwartier na rust speelden we absoluut het spel dat we willen brengen. Dat heeft na ons doelpunt nog vijftien minuten geduurd. Nadien zijn we fysiek weggezakt en kon Zulte Waregem de vrije man op het middenveld vinden", verklaarde Carl Hoefkens het uitblijven van een slotoffensief van Club Brugge.

"We bouwen aan de toekomst, maar dat moet gepaard gaan met resultaten en die zijn er op dit ogenblik niet", beseft de trainer van blauw-zwart. Die was ook niet blind voor alweer enkele defensieve fouten, die vooral op het conto van Otasowie stonden. "Ik eis dat mijn spelers efficient naar voren voetballen. Dat gaat op dit moment gepaard met foutjes en dat is als coach niet leuk om te zien."

Mee met de mindset

"De verdediging was wel helemaal mee in de mindset van de ploeg", nam Hoefkens het toch deels op voor zijn defensie. "We hebben in heel veel situaties de bal naar voren kunnen brengen zoals we dat wilden, door hoog te verdedigen en de eerste en tweede bal te winnen. Het is absoluut niet de bedoeling dat daar individuele fouten bij komen kijken. Die moeten er sowieso uit."

© photonews

"We speelden een gelijkaardige match als op het veld van Antwerp", vond Mbaye Leye. "De spelers hebben gewerkt als gekken. Mentaal doet dit punt goed. Het is slechts een gelijkspel, maar wel eentje dat belangrijk is voor onze mentaliteit. Op Club Brugge hoog komen spelen, de ruimtes vinden en voetbal brengen: dat is niet gemakkelijk. We hadden het in het begin misschien moeten afmaken."

Een idee achter het spel van Zulte Waregem

"Of ik had getekend voor 4 op 9? Neen, ik wilde 9 op 9. Ik ben ontgoocheld", grapt (denken we) de coach van Essevee. "We zijn hier met zeven nieuwe spelers begonnen en ik heb nog twee jonge spelers ingebracht. Dat betekent dat er een idee achter ons spel zit. Maar dit is nog maar een begin, misschien spreken we tegen de tiende speeldag heel anders."