'Man van de match' Mignolet als rustbrenger: "Als je door fouten kansen weggeeft, moet je hopen dat doelman 'm pakt"

Mignolet speelde zich nog maar eens in de kijker. De doelman ziet vooral een rol als rustbrenger voor zichzelf weggelegd, nu Club Brugge amper 4 puntjes heeft na 3 speeldagen.

Voor ons was Simon Mignolet ook tegen Zulte Waregem de 'man van de match'. Een andere speler uitkiezen had gekund. Misschien uit het kamp van Essevee. Het behaalde punt van de bezoekers was vooral te danken aan een teamprestatie. Dan was er nog de inbreng van Skov Olsen. Mignolet had echter het meest impact op het resultaat: zonder hem had het na het openingskwartier al 0-2 gestaan.

Twee keer haalde de Rode Duivel het in een één-tegen-één met Dompé. Hoe kwam het dat hij zo snel weer aan de bak moest? "Ik denk dat het voornamelijk met individuele fouten te maken had. In de eerste 60 minuten vond ik dat we beter voetbalden dan tegen Eupen. Als je door individuele fouten kansen weggeeft, moet je hopen dat de doelman 'm kan pakken en gelukkig kan ik dat."

Gelijkspel thuis nooit voldoende

Het puntenverlies van vrijdagavond is een tweede teleurstelling op rij. "We zijn allemaal ontgoocheld door onze wedstrijd tegen Eupen en dan hoop je te antwoorden met een thuisoverwinning en dan is die wedstrijd in Eupen vergeten. Als Club Brugge zijnde is het nooit voldoende als je thuis gelijkspeelt en zeker niet als je de wedstrijd voordien verloren hebt. Dat is zuur."

Nochtans zag het er wel even goed uit. "We doen het moeilijkste door op voorsprong te komen. Dan hoop je een tweede doelpunt te kunnen maken, zodat het publiek erachter komt en je dan nog een derde kunt maken. Zolang het 1-0 blijft, moet je blijven voetballen. Zulte Waregem was nog gevaarlijk op counter en dan valt die ene kans toch binnen."

Niet kijken naar klassement

En zo blijft Club achter met 4 op 9. Al is Mignolet in deze fase van het seizoen nog niet bezig met de rangschikking. "Ik kijk niet zozeer naar de tegenstander of het klassement. Als Club Brugge zijnde moet je 9 op 9 pakken en dat is niet het geval. Dat moet snel veranderen."

Welke rol is voor de Club-doelman nu weggelegd als leider binnen de groep? "Er voor zorgen dat de rust er blijft. We moeten niet twijfelen aan onze kwaliteiten. We zitten met enkele nieuwe jongens die we moeten integreren in de spelersgroep. Een aantal jonge jongens hebben deze situatie nog niet meegemaakt, we moeten de rust bewaren. Al kan je dit ook enkel doen keren door drie punten te pakken."