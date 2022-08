Het bankzittersstatuut van Noa Lang tegen Zulte Waregem verklaard

Tot dusver had Noa Lang steeds vooraan met Jutglà gespeeld. Het bankzittersstatuut van de Nederlander tegen Zulte Waregem was dus opmerkelijk.

De maand augustus is inmiddels begonnen en Noa Lang is nog altijd speler van Club Brugge. Ongetwijfeld aast de international wel nog altijd op een transfer. Had het daarmee te maken dat Lang vrijdagavond op de bank begon? "Dat Noa op de bank begon, kwam niet rechtstreeks door een transfer", verklaarde Carl Hoefkens achteraf.

Beslommeringen

Zijn spelers bleek wel enigszins nood te hebben aan mentale rust. "Ik heb met Noa gesproken en er hingen veel beslommeringen rond zijn hoofd. Ik vond het beter dat hij dan op de bank kon beginnen. Hij was wel in staat om in te vallen als het nodig was. Dat is ook gebeurd."

Lang kwam een kwartier voor tijd inderdaad opdraven als vervanger van Kamal Sowah. De invaller liet nog een plaatsballetje buiten het kader optekenen. Afwachten welke invloed zijn mentale mindset en eventuele transferperikelen zullen hebben op de speelkansen van Lang in de volgende wedstrijden van Club Brugge.