Mag het ietsje meer zijn Anderlecht? Drie punten, maar het was wel een bijzonder saaie bedoening

Anderlecht heeft gewonnen van Eupen en daarmee is alles gezegd. Na een heel goeie start zakte Anderlecht weg in het geven van risicoloze passjes en weinig drang naar voor. Eupen had zelfs meer expected goals... De drie punten zijn heilig, maar van de nummer 2 mag je wel meer verwachten.