De lat wordt eindelijk hoger gelegd bij Anderlecht: "Ja, ik kan hier nu niet zitten beweren dat we er niet in geloven"

Anderlecht is de enige ploeg die enigzins in het spoor van Union SG kan blijven. Na een mindere start van 2024 rijgt paars-wit de zeges weer aan elkaar. Het is al van oktober geleden dat ze nog verloren. En dat zorgt ervoor dat er nu toch eindelijk titelambities worden uitgesproken.

Tot nu hield Brian Riemer die boot van zich af. Heel het seizoen sprak hij over kwalificatie voor de top zes. Maar nu dat al een poosje binnen is, kan hij niet anders dan de lat hoger leggen. En hoger kan je ze niet leggen natuurlijk.

De achterstand op Union bedraagt acht punten. Als ze die zo kunnen houden, worden dat er vier. Bespeelbaar in tien topmatchen in de Champions' Play-offs. "Ja, ik kan hier nu niet zitten en beweren dat we niet in de titel geloven hé", lachte Riemer na Eupen.

Lot in eigen handen

"Natuurlijk geloven we erin, want anders beginnen we beter niet aan de play-offs. Met vier punten achterstand zijn we zeker niet kansloos, want we hebben het dan in eigen handen met twee onderlinge confrontaties met Union."

Uiteraard hebben we dit seizoen al gezien dat iedereen van iedereen kan winnen. "Ik denk niet dat er één ploeg tien keer gaat winnen. Iedereen zal punten van elkaar afpakken."

Met een zes op zes tegen RWDM en Kortrijk wil Riemer nog wat meer druk zetten voor de start. "Wij moeten maken dat de kloof met onze achtervolgers zo groot mogelijk is en die met Union zo klein mogelijk."