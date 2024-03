Anderlecht spreekt al over zomertransfer: ze willen belangrijke speler absoluut houden

Jesper Fredberg is geen man die de zaken op zijn beloop laat. De CEO Sports is nu al bezig met de zomermercato, want Anderlecht zal toch wel een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Maar over één zaak is er unanimiteit binnen de sportieve staf: Ludwig Augustinsson willen ze houden.

Het is een dossier dat prioriteit geniet bij Anderlecht. Fredberg kon Augustinsson huren van Sevilla zonder aankoopoptie. Op dat moment had hij immers niet het budget om de Zweed definitief over te nemen omdat hij nog een paar andere - dure - dossiers moest afronden.

Absolute meerwaarde

Fredberg aasde toen immers nog op Thorgan Hazard en wist dat hij daarvoor de rest van zijn transferbudget nodig zou hebben. Hij kon toen ook geen beloftes maken over een transferprijs in de zomer aangezien hij het verloop van het seizoen en de inkomsten in het oog moest houden.

Dus kwam Augustinsson normaliter voor een seizoen over, maar de vraag is altijd geweest of er later over de Zweedse international gesproken kon worden. Daar wil men dan ook werk van maken, want de linksachter is een absolute meerwaarde gebleken voor Anderlecht.

Defensief sterk, goed in de opbouw en in staat heel zijn lijn af te gaan... Een leermeester voor Moussa N'Diaye die wel over heel wat kwaliteiten beschikt, maar de nodige ervaring en positionering nog mist.

Goeie relaties met Sevilla

Augustinsson zelf voelt zich heel goed in Brussel en wil ook graag blijven. Hij heeft na dit seizoen nog één jaar contract bij Sevilla, maar daar rekenen ze niet echt meer op hem.

Gezien de goeie relaties tussen Fredberg en het bestuur van Sevilla moet er wel iets mogelijk zijn. Toen hij op zoek was naar een extra verdediger kwam Federico Gattoni over van de Spaanse middenmoter en de eerste transfer van Fredberg was Thomas Delaney (waar wel een aankoopoptie voor is) er weghalen, ook op huurbasis.

Augustinsson is niet de meest opvallende speler bij Anderlecht, maar wel iemand op wie kan gerekend worden. Ook ligt hij heel goed in de groep. Alles wijst er dus op dat hij mits wat onderhandelen ook volgend seizoen bij Anderlecht zal zitten.