LIVE: Bosuil wordt al heet: maar liefst zes wissels bij Beerschot, De Roeck behoudt het vertrouwen!

Het wachten zit erop, de Antwerpse derby wordt deze namiddag gespeeld op de Bosuil. Wie kroont zich tot ploeg van 't stad?

Er werd lange tijd uitgekeken naar de Antwerpse derby die vandaag wordt gespeeld. Antwerp en Beerschot zullen elkaar, voor het eerst in lange tijd op het hoogste niveau, weer in de ogen kijken.

De situatie bij beide clubs is heel anders. Antwerp staat momenteel op de zesde plaats in het klassement terwijl Beerschot alleen laatste staat met slechts één punt na acht wedstrijden.

De zenuwen staan dan ook gespannen. Deze week dreigden leden van de harde kern van Beerschot met een onderbreken van de wedstrijd. Afgelopen weekend trokken enkele supporters na de 0-3 nederlaag richting de mixed-zone. Enkelen geraakten zelfs tot in de kleedkamer.

Beide clubs organiseerden zaterdag een aanmoedigingsmoment om hun spelers op scherp te zetten. Of dat gelukt is zullen we straks zien.

Antwerp kan overigens weer rekenen op Denis Odoi. Bij Beerschot lijkt het erop dat ex-Antwerp-doelman Davor Matijas in doel zal staan. Nick Shinton was de opvallende afwezige op de laatste training van Beerschot.