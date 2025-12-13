Datum: 13/12/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 18

LIVE: Stroeykens met een goeie kans, maar net naast

RSC Anderlecht ontvangt vanavond om 20u45 Sint-Truiden in misschien wel de meest interessante affiche van speeldag 18. Voor Anderlecht-coach Besnik Hasi is het een topwedstrijd waar hij een reactie verwacht na de nederlaag van afgelopen weekend tegen Westerlo.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   33' 38" 
Johan Walckiers
Discussieer live mee! Lees 14 reacties...
28
 Wat een aanval van Anderlecht! Door de druk van Maamar kan Bertaccini de bal veroveren en inspelen op Hazard. Hij kaatst meteen en Stroeykens krult de bal nipt naast de tweede paal. Dat verdiende beter.
27
 Anderlecht kan de bal niet meer in eigen rangen houden. STVV dringt aan.
21
 Stroeykens kan doorgaan.
19
 En nu ligt Stroeykens op het veld. Dat lijkt ook einde verhaal.
18
 Angulo trapt en dwingt Kokubo tot een redding.
17
  Gele kaart voor Rihito Yamamoto
17
 De Cat breekt uit, maar Yamamoto houdt hem tegen. De 17-jarige is echter te sterk, maar D'Hondt legt het spel toch stil om de Japanner geel te geven. Tot frustratie van De Cat.
16
 Vervangen Ilay Camara
Ingevallen Ali Maamar
15
 Nee, Camara moet eraf. Hij vraagt zelf om zijn vervanging.
12
 Camara lijkt zich geblesseerd te hebben. Zijn wedstrijd zit erop denken we. Hij greep meteen naar het bovenbeen.
8
 Dit is toch maar heel weinig sfeervol. Hopelijk houden de fans er snel mee op.
4
 Muja duwt een voorzet over. Daar was een snedig STVV een eerste keer. Het is zo maar stil in het stadion.
3
 Mauves Army gaat een kwartier lang zwijgen in protest tegen de paspoortcontroles.
3
 Bertaccini breekt door, maar wordt nog net op tijd afgestopt.
2
 Stroeykens legt af op Bertaccini en die wordt afgeblokt. Verschroeiend begin van Anderlecht.
1
 Geweldige steekpass van Stroeykens op Camara, maar dan moet die terugleggen naar het penaltypunt, waar niemand is ingelopen.
1
 Anderlecht - STVV: 0-0
Anderlecht (Anderlecht - STVV)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Killian Sardella - Lucas Hey - Moussa N'Diaye - Thorgan Hazard - Nathan De Cat - Nathan-Dylan Saliba - Adriano Bertaccini - Mario Stroeykens - Nilson Angulo
Bank: Mihajlo Cvetkovic - Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Mads Kikkenborg - Enric Llansana - Yasin Özcan - Ali Maamar - Tristan Degreef - Ibrahim Kanate

STVV (Anderlecht - STVV)
STVV: Leobrian Kokubo - Simen Juklerød - Rein Van Helden - Visar Musliu - Shogo Taniguchi - Abdoulaye Sissako - Rihito Yamamoto - Arbnor Muja - Ryotaro Ito - Ilias Sebaoui - Keisuke Goto
Bank: Andres Ferrari - Isaias Delpupo - Ryan Merlen - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Illyès Benachour - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Adam Nhaili
Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen

Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen

21:10

Het was opvallend stil in het Lotto Park tijdens de eerste vijftien minuten van Anderlecht-STVV. Zowel de fans van paars-wit als die van de Kanaries hielden bewust de mond. 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
Meer statistieken
Camara Ilay 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Meer statistieken
Sardella Killian 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Hey Lucas 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
Meer statistieken
N'Diaye Moussa 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
De Cat Nathan 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 6.7  
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Stroeykens Mario 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Angulo Nilson 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Cvetkovic Mihajlo  
Verschaeren Yari  
Ilic Mihajlo  
Kikkenborg Mads  
Llansana Enric  
Özcan Yasin  
Maamar Ali 6.5  
Meer statistieken
Degreef Tristan  
Kanate Ibrahim  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 7.2  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Juklerød Simen 6.7  
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Van Helden Rein 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Musliu Visar 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Taniguchi Shogo 6.5  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 6.5  
Meer statistieken
Yamamoto Rihito   6.4  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Muja Arbnor 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Ito Ryotaro 6.3  
Meer statistieken
Sebaoui Ilias 6.9  
Meer statistieken
Goto Keisuke 6.7  
Meer statistieken
Bank
Ferrari Andres  
Delpupo Isaias  
Merlen Ryan  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Benachour Illyès  
Diriken Alouis  
Matsuzawa Kaito  
Nhaili Adam  

Vooraf

LIVE: Wouter Vrancken heeft extra motivatie voor zijn troepen gevonden, Hasi wil reactie zien
LIVE: Wouter Vrancken heeft extra motivatie voor zijn troepen gevonden, Hasi wil reactie zien
Foto: © photonews

RSC Anderlecht ontvangt vanavond om 20u45 Sint-Truiden in misschien wel de meest interessante affiche van speeldag 18. Voor Anderlecht-coach Besnik Hasi is het een topwedstrijd waar hij een reactie verwacht na de nederlaag van afgelopen weekend tegen Westerlo.

“Het was een collectieve off day, waar we niet langer bij stil moeten staan. Maar na deze nederlaag ben ik er zeker van dat we zullen reageren tegen STVV", zei Hasi, die benadrukte dat het niet om individuele fouten ging. “Twee verdedigers moesten vervangen worden en Thorgan Hazard was geschorst, maar we hadden genoeg kwaliteiten om beter te presteren. We hebben onze fouten geanalyseerd, zonder iemand in het bijzonder aan te wijzen.”

STVV blijft voorlopig de seizoensrevelatie en staat tweede in het klassement. “Ze zijn zeer constant, hebben een herkenbare speelstijl en brengen veel energie. Spelers op de flanken rennen negentig minuten lang", analyseert Hasi. Hij noemt ook het aanvallende trio Goto, Sebaoui en Muja als continu druk uitoefenend en gevaarlijk.

Keisuke Goto wordt genoemd als mogelijke versterking bij... Anderlecht

Voor Keisuke Goto wordt het een bijzonder weerzien. De 20-jarige Japanner speelt dit seizoen op huurbasis bij STVV en scoorde al vijf keer in de Jupiler Pro League. Vorig weekend bezorgde hij Club Brugge een 3-2-nederlaag op Stayen. “De intensiteit op training was goed. Hopelijk kan hij zich morgen opnieuw laten zien", zegt STVV-coach Wouter Vrancken.

Over een mogelijke vervroegde terugkeer van Goto naar Anderlecht in de wintermercato is Vrancken duidelijk: “Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen, maar er is geen clausule in zijn contract. Het is verrassend dat ze vlak voor onze onderlinge wedstrijd op een bepaalde manier toch in zijn hoofd willen kruipen.”

Hasi waarschuwt dat STVV geen makkelijke tegenstander is. “In de heenwedstrijd hadden we hen aanvankelijk niet in hun spel laten komen, maar daarna creëerden ze direct problemen. Het is een team dat in een positieve spiraal zit, goed in elkaar steekt en de juiste mentaliteit heeft. Het wordt een topwedstrijd.”

Dit weekend groot examen: wordt Goto volgend seizoen eerste spits van Anderlecht?

Dit weekend groot examen: wordt Goto volgend seizoen eerste spits van Anderlecht?

12/12

Goto staat dit weekend voor een belangrijke test. De Japanse spits, die bij STVV zijn waarde al stevig heeft verhoogd, krijgt de kans om Anderlecht te overtuigen van zijn k...

Wouter Vrancken over goudhaantje: "Alles aan doen om hem te houden"

Wouter Vrancken over goudhaantje: "Alles aan doen om hem te houden"

12/12

De voorbije weken was er al veel lof voor wat STVV allemaal laat zien op de Belgische voetbalvelden. En dus is de vraag natuurlijk ook stilaan: gaan de spelers ook op lange...

Besnik Hasi geeft toe: "De slimste speler uit onze competitie"

Besnik Hasi geeft toe: "De slimste speler uit onze competitie"

12/12

De topper van dit weekend? Dat is misschien wel de clash tussen STVV en Anderlecht zaterdagavond in het Lotto Park. Besnik Hasi heeft alvast voorbeschouwd op het duel met h...

Vrancken hekelt aanpak van Anderlecht voor topper: "Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen"

Vrancken hekelt aanpak van Anderlecht voor topper: "Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen"

12/12 4

RSC Anderlecht ontvangt zaterdag Sint-Truiden in misschien wel de meest interessante affiche van speeldag 18. STVV-coach Wouter Vrancken schoof vrijdag aan voor de verzamel...

Opmerkelijke afwezige bij Anderlecht voor STVV: blessure of transferperikelen?

Opmerkelijke afwezige bij Anderlecht voor STVV: blessure of transferperikelen?

12:30 1

Anderlecht heeft zaterdagvoormiddag zijn selectie voor de match tegen STVV bekendgemaakt. Daarin ontbreekt toch wel een opvallende naam. Luis Vazquez zit er immers niet tus...

Besnik Hasi maakt zich zorgen over speler wiens niveau drastisch gezakt is

Besnik Hasi maakt zich zorgen over speler wiens niveau drastisch gezakt is

14:00

Anderlecht kan naar de tweede plaats stijgen bij een overwinning tegen Sint-Truiden. Maar daarvoor zal het een ander gezicht moeten tonen dan tegen Westerlo.

STVV-speler geeft toe: "Mijn naam is ook bij Club Brugge genoemd"

STVV-speler geeft toe: "Mijn naam is ook bij Club Brugge genoemd"

15:00

Sint-Truiden is in topvorm voordat ze naar Anderlecht afreizen. Dat zet het onopvallende werk van balveroveraar Abdoulaye Sissako nog maar eens in de kijker. Een speler die...

Thorgan Hazard lijkt akkoord te moeten gaan met plan dat ook al voor Vertonghen op tafel lag

Thorgan Hazard lijkt akkoord te moeten gaan met plan dat ook al voor Vertonghen op tafel lag

17:30

Thorgan Hazard is uitgegroeid tot het gezicht van Anderlecht. Op en naast het veld vervult hij een sleutelrol als mentor voor de jongere spelers, terwijl hij ook commerciee...

Anderlecht gaat ook deze speler de komende weken moeten missen

Anderlecht gaat ook deze speler de komende weken moeten missen

15:30 1

Het is nu ook officieel. Ilay Camara is opgeroepen door Senegal om deel te nemen aan de Afrika Cup 2025. Bondscoach Pape Thiaw heeft zijn selectie van 28 spelers bekendgema...

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 0-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved