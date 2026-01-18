Datum: 18/01/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 21

LIVE: Standard in de problemen tegen Charleroi

Op de 21ste speeldag staat er een Waalse derby op het programma. Charleroi ontvangt Standard op Mambourg. Bij Charleroi komen Khalifi en Boukamir in de ploeg. Euvrard kiest voor Henry vooraan om de geschorste Nkada te vervangen. Ook Epolo, Saïd en Abid staan aan de aftrap.

66
 Charleroi blijft de gevaarlijkste ploeg. Nu is het Keita die de bal naast kopt.
61
 Vervangen Rafiki Said
Ingevallen Mitongo René
61
 Euvrard grijpt in
Maar liefst drie wissels bij Standard. Zorgen de nieuwe krachten voor beterschap?
60
 Vervangen Tobias Mohr
Ingevallen Gustav Mortensen
60
 Vervangen Thomas Henry
Ingevallen Mitongo René
58
 Charleroi countert goed. Dit keer kon Guiagon net niet tot een schot komen.
49
 Charleroi is opnieuw gevaarlijk! Van Den Kerkhof geeft hard en laag voor, maar het gaat iets te snel voor Keita die de bal door de benen laat in plaats van naar doel te trappen.
47
 Van Den Kerkhof trapt over!
De verdediger van Charleroi trapt van ver staalhard richting Epolo. Die laatste zit er met een handje tussen en tikt de bal over.


Scheidsrechter 		Rust


45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
41
 Een hoekschop van Mohr belandt aan de tweede paal op het hoofd van Henry. Die kopt de bal terug in het pak waar Hautekiet de bal via een Charleroi-speler over kopt.
38
 Guiagon haalt van ver uit maar zijn schot gaat via het been van Mohr een metertje naast.
34
 Charleroi speelt Standard mooi uit in het strafschopgebied. Guiagon is het eindstation maar zijn schot vindt enkel een Standard-speler.
29
 Kans voor Standard!
Said trapt de bal na een corner van Nielsen naar doel. Zijn schot gaat naast maar daar kon Dierckx de bal nog bijna in doel verwerken.
27
Charleroi - Standard
24

Goal 		Doelpunt van Antoine Bernier (Patrick Pflücke)
Bernier zet de 2-0 op het bord! Pflücke geeft mee met Bernier die voor de zoveelste keer te veel ruimte krijgt. De nummer 17 van Charleroi kapt twee spelers van Standard uit in het strafschopgebied om de bal vervolgens door de benen van Epolo in doel te trappen.
19
 Daar is de eerste kans voor Standard. Lawrence geeft voor richting Said die de bal in één tijd naar doel trapt. Zijn volley mist richting en gaat enkele meters naast.
17
 Hautekiet gaat stevig door op Bernier en speelt weinig bal. Scheidsrechter Vergoote ziet er geen graten in...
13
 Charleroi is de betere ploeg. Standard speelt voorlopig weinig klaar...
11
Charleroi - Standard
6

Goal 		Doelpunt van Aurélien Scheidler (Patrick Pflücke)
Charleroi komt al snel verdiend op voorsprong. Opnieuw zorgt een voorzet van Pflücke voor gevaar. De flankaanvaller vindt Scheidler in het strafschopgebied die het leer van kortbij voorbij Epolo tegen de touwen werkt.
1
 Daar is Charleroi meteen. Bernier stuurt Pflücke diep die zonder kijken de bal laag voor doel geeft. Daar is Guiagon te laat om bij de bal te kunnen.

1
 De bal rolt in Charleroi!
1
 Charleroi - Standard: 0-0

18:18
Charleroi - Standard

Charleroi (Charleroi - Standard)
Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Yassine Khalifi - Amine Boukamir - Antoine Bernier - Patrick Pflücke - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Bank: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Mory Kera

Standard (Charleroi - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Henry Lawrence - Daan Dierckx - Ibe Hautekiet - Tobias Mohr - Casper Nielsen - Marco Ilaimaharitra - Adnane Abid - Dennis Ayensa - Rafiki Said - Thomas Henry
Bank: Gustav Mortensen - David Bates - Nayel Mehssatou - Leandre Kuavita - Mitongo René - Lucas Pirard - Charli Spoden - Steeven Assengue - Teddy Teuma
Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 6.96 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Van Den Kerkhof Kevin 90' 7.42 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/8 (12.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Ousou Aiham 90' 7.45 -
  • Nauwkeurige passes: 34/36 (94.4%)
Meer statistieken
Keita Cheick 90' 7.22 -
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Nzita Mardochee 90' 6.86 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Khalifi Yassine 90' 6.82 -
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Boukamir Amine 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 30/32 (93.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Bernier Antoine 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
Meer statistieken
Pflücke Patrick A A 90' 8.6 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Guiagon Parfait 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Scheidler Aurélien 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Bank
Romsaas Jakob Napoleon 0'  
Szymczak Filip 0'  
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 0'  
Blum Lewin 0'  
Asante Raymond 0'  
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Kera Mory 0'  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 6.3 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Lawrence Henry 90' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Dierckx Daan 90' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 41/44 (93.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 90' 6.71 -
  • Nauwkeurige passes: 37/39 (94.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Mohr Tobias 61' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 31/39 (79.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Nielsen Casper 90' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 25/28 (89.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Ilaimaharitra Marco 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Abid Adnane 90' 5.87 -
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ayensa Dennis 90' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Said Rafiki 61' 6.03 -
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Henry Thomas 60' -
Bank
Mortensen Gustav 30' -
Bates David 0'  
Mehssatou Nayel 0'  
Kuavita Leandre 0'  
René Mitongo 29' 6.3 -
Meer statistieken
Pirard Lucas 0'  
Spoden Charli 0'  
Assengue Steeven 0'  
Teuma Teddy 30' 6.07 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Meer statistieken
