LIVE: Standard in de problemen tegen Charleroi

66

Charleroi blijft de gevaarlijkste ploeg. Nu is het Keita die de bal naast kopt.



61

Rafiki Said

Mitongo René





61

Euvrard grijpt in

Maar liefst drie wissels bij Standard. Zorgen de nieuwe krachten voor beterschap?



60

Tobias Mohr

Gustav Mortensen





60

Thomas Henry

Mitongo René





58

Charleroi countert goed. Dit keer kon Guiagon net niet tot een schot komen.



49

Charleroi is opnieuw gevaarlijk! Van Den Kerkhof geeft hard en laag voor, maar het gaat iets te snel voor Keita die de bal door de benen laat in plaats van naar doel te trappen.



47

Van Den Kerkhof trapt over!

De verdediger van Charleroi trapt van ver staalhard richting Epolo. Die laatste zit er met een handje tussen en tikt de bal over.



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



41

Een hoekschop van Mohr belandt aan de tweede paal op het hoofd van Henry. Die kopt de bal terug in het pak waar Hautekiet de bal via een Charleroi-speler over kopt.



38

Guiagon haalt van ver uit maar zijn schot gaat via het been van Mohr een metertje naast.



34

Charleroi speelt Standard mooi uit in het strafschopgebied. Guiagon is het eindstation maar zijn schot vindt enkel een Standard-speler.



29

Kans voor Standard!

Said trapt de bal na een corner van Nielsen naar doel. Zijn schot gaat naast maar daar kon Dierckx de bal nog bijna in doel verwerken.



27







24



Doelpunt van Antoine Bernier (Patrick Pflücke)

Bernier zet de 2-0 op het bord! Pflücke geeft mee met Bernier die voor de zoveelste keer te veel ruimte krijgt. De nummer 17 van Charleroi kapt twee spelers van Standard uit in het strafschopgebied om de bal vervolgens door de benen van Epolo in doel te trappen.



19

Daar is de eerste kans voor Standard. Lawrence geeft voor richting Said die de bal in één tijd naar doel trapt. Zijn volley mist richting en gaat enkele meters naast.



17

Hautekiet gaat stevig door op Bernier en speelt weinig bal. Scheidsrechter Vergoote ziet er geen graten in...



13

Charleroi is de betere ploeg. Standard speelt voorlopig weinig klaar...



11







6



Doelpunt van Aurélien Scheidler (Patrick Pflücke)

Charleroi komt al snel verdiend op voorsprong. Opnieuw zorgt een voorzet van Pflücke voor gevaar. De flankaanvaller vindt Scheidler in het strafschopgebied die het leer van kortbij voorbij Epolo tegen de touwen werkt.



1

Daar is Charleroi meteen. Bernier stuurt Pflücke diep die zonder kijken de bal laag voor doel geeft. Daar is Guiagon te laat om bij de bal te kunnen.





1

De bal rolt in Charleroi!



1

Charleroi - Standard: 0-0





18:18









