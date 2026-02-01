LIVE: Dender maakt het Genk nog heel lastig!

Brandon Morren



76

Yira Sor lijkt geblesseerd het veld te moeten verlaten. Een domper voor de bezoekers.



74

Marijnissen kopt op Lawal! Genk moet nog een kwartier blijven opletten.



66

Genk kan nog eens ontsnappen en Bibout werkt de bal in corner.



65

Konstantinos Karetsas

Ibrahima Sory Bangoura





61

Mbamba laat de gelijkmaker liggen! Na de acht goede minuten aan het begin van de wedstrijd is het alleen maar bergaf gegaan voor Genk.



58



Doelpunt van Bruny Nsimba

Daar is de 1-2! Na een corner duwt Lawal de bal op Nsimba, die de bal kan binnenwerken. Dit riep Genk over zichzelf af.



56

Karetsas zoals we hem nog nooit zagen! De 18-jarige aanvaller wil met een vliegende kopbal scoren, maar stuit op doelman Gallon.



50

Karetsas op de paal! Genk komt goed uit de kleedkamer.



48

Gele kaart voor Bruny Nsimba





48

Gele kaart voor Kobe Cools





46

Marsoni Sambu

Luc De Fougerolles





46

David Toshevski

Alireza Jahanbakhsh





46

De bal rolt opnieuw in Dender!



45

Cools kopt op Lawal. Het is een mirakel dat het nog 0-2 staat. Dender verdient zeker een aansluitingstreffer.



44

Toshevski knalt op Lawal! Ondanks de 0-2 heeft Dender al voor véél meer doelgevaar gezorgd.



40

Dender morst met de kansen!

Genk komt opnieuw heel goed weg. Nsimba geeft kort voor doel waar Lawal de bal zomaar voor de voeten van Ferraro duwt. Die knalt via een Genk-speler over doel.



39

Genk doet het veel rustiger aan en gaat niet erg actief op zoek naar de 3-0. Voorlopig zorgt dat niet voor problemen.



31

Nadat Nsimba de bal voor doel kopt, trapt Kvet in het zijnet. Genk startte goed, maar laat Dender toch meer in de match komen.



26

Bijna 0-3!

Bibout mikt maar net naast na balverlies van Dender.



24

De strijd wordt nu op het middenveld uitgevochten. Beide ploegen kregen al kansen, maar Genk was dodelijk efficiënt.



18

Opnieuw een kopkans van Nsimba, deze keer wel iets moeilijker. Dender steekt de kop weer boven water na een compleet mislukte start.



15







14

Na twee vroege doelpunten komt Racing Genk héél goed weg. Nsimba kopt vanop een meter of vijf naast doel. Deze had echt wel mogen zitten.



8



Doelpunt van Daan Heymans (Konstantinos Karetsas)

Een ingestudeerde nummertje deze keer! Karetsas geeft hem na een corner heerlijk voor doel, waar Heymans staat te wachten. De aanvallende middenvelder kopt netjes binnen en heeft zijn tweede doelpunt van de namiddag te pakken.



7

Gallon moet tussenkomen na een plaatsbal van Ito!



3



Doelpunt van Daan Heymans (Junya Ito)

Tiki-taka, van de bezoekers! Prachtig combinatiewerk van Bibout, Karetsas en Ito waarop Heymans proper afwerkt. Een indrukwekkend doelpunt, bij Dender stonden ze aan de grond genageld.



1

Welkom bij deze live van Dender-Genk! De bal rolt in Denderleeuw.



1

FCV Dender EH - KRC Genk: 0-0



