Datum: 01/02/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 23

LIVE: Dender maakt het Genk nog heel lastig!

KRC Genk neemt het zondagnamiddag op tegen FCV Dender. Nicky Hayen kiest voor Medina, Bibout en Ito vooraan. Kayembe start op linksachter terwijl Karetsas én Heymans titularis zijn naast Heynen.

Tijd   75' 27" 
Brandon Morren
76
 Yira Sor lijkt geblesseerd het veld te moeten verlaten. Een domper voor de bezoekers.
74
 Marijnissen kopt op Lawal! Genk moet nog een kwartier blijven opletten.
66
 Genk kan nog eens ontsnappen en Bibout werkt de bal in corner.
65
 Vervangen Konstantinos Karetsas
Ingevallen Ibrahima Sory Bangoura
61
 Mbamba laat de gelijkmaker liggen! Na de acht goede minuten aan het begin van de wedstrijd is het alleen maar bergaf gegaan voor Genk.
58

Goal 		Doelpunt van Bruny Nsimba
Daar is de 1-2! Na een corner duwt Lawal de bal op Nsimba, die de bal kan binnenwerken. Dit riep Genk over zichzelf af.
56
 Karetsas zoals we hem nog nooit zagen! De 18-jarige aanvaller wil met een vliegende kopbal scoren, maar stuit op doelman Gallon.
50
 Karetsas op de paal! Genk komt goed uit de kleedkamer.
48
  Gele kaart voor Bruny Nsimba
48
  Gele kaart voor Kobe Cools
46
 Vervangen Marsoni Sambu
Ingevallen Luc De Fougerolles
46
 Vervangen David Toshevski
Ingevallen Alireza Jahanbakhsh
46
 De bal rolt opnieuw in Dender!


Scheidsrechter 		Rust


45
 Cools kopt op Lawal. Het is een mirakel dat het nog 0-2 staat. Dender verdient zeker een aansluitingstreffer.
44
 Toshevski knalt op Lawal! Ondanks de 0-2 heeft Dender al voor véél meer doelgevaar gezorgd.
40
 Dender morst met de kansen!
Genk komt opnieuw heel goed weg. Nsimba geeft kort voor doel waar Lawal de bal zomaar voor de voeten van Ferraro duwt. Die knalt via een Genk-speler over doel.
39
 Genk doet het veel rustiger aan en gaat niet erg actief op zoek naar de 3-0. Voorlopig zorgt dat niet voor problemen.
31
 Nadat Nsimba de bal voor doel kopt, trapt Kvet in het zijnet. Genk startte goed, maar laat Dender toch meer in de match komen.
26
 Bijna 0-3!
Bibout mikt maar net naast na balverlies van Dender.
24
 De strijd wordt nu op het middenveld uitgevochten. Beide ploegen kregen al kansen, maar Genk was dodelijk efficiënt.
18
 Opnieuw een kopkans van Nsimba, deze keer wel iets moeilijker. Dender steekt de kop weer boven water na een compleet mislukte start.
15
FCV Dender EH - KRC Genk
14
 Na twee vroege doelpunten komt Racing Genk héél goed weg. Nsimba kopt vanop een meter of vijf naast doel. Deze had echt wel mogen zitten.
8

Goal 		Doelpunt van Daan Heymans (Konstantinos Karetsas)
Een ingestudeerde nummertje deze keer! Karetsas geeft hem na een corner heerlijk voor doel, waar Heymans staat te wachten. De aanvallende middenvelder kopt netjes binnen en heeft zijn tweede doelpunt van de namiddag te pakken.
7
 Gallon moet tussenkomen na een plaatsbal van Ito!
3

Goal 		Doelpunt van Daan Heymans (Junya Ito)
Tiki-taka, van de bezoekers! Prachtig combinatiewerk van Bibout, Karetsas en Ito waarop Heymans proper afwerkt. Een indrukwekkend doelpunt, bij Dender stonden ze aan de grond genageld.
1
 Welkom bij deze live van Dender-Genk! De bal rolt in Denderleeuw.
1
 FCV Dender EH - KRC Genk: 0-0
FCV Dender EH (FCV Dender EH - KRC Genk)
FCV Dender EH: Gauthier Gallon - Bryan Goncalves - Kobe Cools - Luc Marijnissen - Noah Mbamba - Marsoni Sambu - Malcolm Viltard - Fabio Ferraro - Roman Kvet - David Toshevski - Bruny Nsimba
Bank: Louis Fortin - Bo De Kerf - Moïse Sahi Dion - Nathan Rodes - Desmond Acquah - Alireza Jahanbakhsh - Luc De Fougerolles - Nail Moutha-Sebtaoui - Mohamed Berte

KRC Genk (FCV Dender EH - KRC Genk)
KRC Genk: Tobias Lawal - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Joris Kayembe - Daan Heymans - Konstantinos Karetsas - Bryan Heynen - Junya Ito - Aaron Bibout - Yaimar Medina
Bank: Hendrik Van Crombrugge - Jarne Steuckers - Hyun-Gyu Oh - Yira Collins Sor - Ibrahima Sory Bangoura - Nikolas Sattlberger - Ken Nkuba - Robin Mirisola - Josue Ndenge Kongolo
FCV Dender EH FCV Dender EH
Gallon Gauthier 90' 5.9 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Goncalves Bryan 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 35/45 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Meer statistieken
Cools Kobe   90' 5.3 -
  • Nauwkeurige passes: 16/25 (64%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Marijnissen Luc 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Mbamba Noah 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Sambu Marsoni 45' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Viltard Malcolm 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 37/43 (86%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Ferraro Fabio 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Kvet Roman 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 30/35 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Toshevski David 45' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Nsimba Bruny  90' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Fortin Louis 0'  
De Kerf Bo 0'  
Dion Moïse Sahi 0'  
Rodes Nathan 0'  
Acquah Desmond 0'  
Jahanbakhsh Alireza 45' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
De Fougerolles Luc 45' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Moutha-Sebtaoui Nail 0'  
Berte Mohamed 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 7.8 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/13 (15.4%)
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 45/50 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Kayembe Joris 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 54/57 (94.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Heymans Daan ⚽ ⚽ 90' 8.9 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos A 65' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Ito Junya A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bibout Aaron 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Medina Yaimar 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 26/36 (72.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Bank
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Steuckers Jarne 0'  
Oh Hyun-Gyu 0'  
Sor Yira Collins 0'  
Bangoura Ibrahima Sory 25' -
Sattlberger Nikolas 0'  
Nkuba Ken 0'  
Mirisola Robin 0'  
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 18:30 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 19:15 KV Mechelen KV Mechelen
