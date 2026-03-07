LIVE: Wat kan OH Leuven nog in tweede helft tegen Westerlo?

57

Het minste wat je kan zeggen is dat OH Leuven goed uit de kleedkamers is gekomen. Ze blijven aanvallen, Westerlo toch wel wat in de verdrukking.



54

En nu Maziz met de kans! Hij kopt over!



51

Maziz komt nét te kort op een voorzet van Teklab.



49

Pletinckx met de eerste kans in de tweede helft. Hij knalt net naast! Leuven is eraan begonnen!



46

De bal rolt opnieuw in Leuven!



45+20

En zo gaan we rusten met 0-1 voor Westerlo. Een vroege voorsprong, maar OH Leuven geeft zich niet gewonnen voorlopig.



45+1

Twee minuten extra. Jungdal moet de kans van Ikwuemesi uit zijn kooi ranselen!



45

Gele kaart voor Birger Verstraete





44

Piedfort knalt, maar geen doelpunt!



41

Opmerkelijk: doelman Jungdal is al tijd aan het winnen en dat levert een gele kaart op voor de pauze.



40

Gele kaart voor Andreas Jungdal





38

Vaesen tot twee keer toe met een actie, maar het levert geen groot gevaar op.



36

We kabbelen stilaan richting rust. Krijgen we nog iets voor de koffie?



33

Gil met het schot! Over de kooi! 0-1 nog steeds.



30

Ikwuemesi met een kopslag, maar Jungdal lost het op.



27

Westerlo nog eens met een vrije trap, maar een aanvallende fout en weg gevaar.



25

Aan OH Leuven om te komen. Het lijkt in de zone van de waarheid nog iets te weinig te zijn voorlopig.



22

Halfweg de eerste helft. Het felle openingskwartier maakt even plaats voor wat rust.



19

Goure met de kans? Neen, hij verhakkeld zich in de bal.



16

Zeker geen onaardig openingskwartier, al is de wedstrijd natuurlijk wel meteen in een plooi terechtgekomen.



14

Neustaedter met de kopbal! Naast!



12

Het spel gaat nu wat op en neer. Ook Westerlo roert zich nog eens, maar de 0-1 blijft op het bord.



9

Dan toch eens OH Leuven. Stevige kopbal Pletinckx, maar niet doeltreffend.



6

OH Leuven gaat nu meteen iets moeten gaan verzinnen. Wat levert dat op?



4



Owngoal van Chukwubuikem Ikwuemesi: -





4

Bij de tweede corner kopt Bayram de bal van Haspolat door en dan duwt Ikwuemesi de bal in eigen doel. Droomstart voor Westerlo!



2

Meteen druk van Westerlo en dat levert ook hoekschoppen op.



1

De bal rolt. Wat krijgen we hier?



15:52

Wij zitten klaar om deze match op de voet te volgen. Bent u er klaar voor?

