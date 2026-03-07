Datum: 07/03/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 28

LIVE: Wat kan OH Leuven nog in tweede helft tegen Westerlo?

OH Leuven voor operatie redding, KVC Westerlo om alsnog een stapje te zetten richting top-6. Dat is de opener van de zaterdag in de Jupiler Pro League. Nacho Ferri en Nsiala zijn geschorst bij Westerlo en worden vervangen door Kimura en Goure. Volg de match LIVE en op de voet!

Tijd   65' 48" 
57
 Het minste wat je kan zeggen is dat OH Leuven goed uit de kleedkamers is gekomen. Ze blijven aanvallen, Westerlo toch wel wat in de verdrukking.
54
 En nu Maziz met de kans! Hij kopt over!
51
 Maziz komt nét te kort op een voorzet van Teklab.
49
 Pletinckx met de eerste kans in de tweede helft. Hij knalt net naast! Leuven is eraan begonnen!
46
 De bal rolt opnieuw in Leuven!
45+20
 En zo gaan we rusten met 0-1 voor Westerlo. Een vroege voorsprong, maar OH Leuven geeft zich niet gewonnen voorlopig.


Scheidsrechter 		Rust


45+1
 Twee minuten extra. Jungdal moet de kans van Ikwuemesi uit zijn kooi ranselen!
45
  Gele kaart voor Birger Verstraete
44
 Piedfort knalt, maar geen doelpunt!
41
 Opmerkelijk: doelman Jungdal is al tijd aan het winnen en dat levert een gele kaart op voor de pauze.
40
  Gele kaart voor Andreas Jungdal
38
 Vaesen tot twee keer toe met een actie, maar het levert geen groot gevaar op.
36
 We kabbelen stilaan richting rust. Krijgen we nog iets voor de koffie?
33
 Gil met het schot! Over de kooi! 0-1 nog steeds.
30
 Ikwuemesi met een kopslag, maar Jungdal lost het op.
27
 Westerlo nog eens met een vrije trap, maar een aanvallende fout en weg gevaar.
25
 Aan OH Leuven om te komen. Het lijkt in de zone van de waarheid nog iets te weinig te zijn voorlopig.
22
 Halfweg de eerste helft. Het felle openingskwartier maakt even plaats voor wat rust.
19
 Goure met de kans? Neen, hij verhakkeld zich in de bal.
16
 Zeker geen onaardig openingskwartier, al is de wedstrijd natuurlijk wel meteen in een plooi terechtgekomen.
14
 Neustaedter met de kopbal! Naast!
12
 Het spel gaat nu wat op en neer. Ook Westerlo roert zich nog eens, maar de 0-1 blijft op het bord.
9
 Dan toch eens OH Leuven. Stevige kopbal Pletinckx, maar niet doeltreffend.
6
 OH Leuven gaat nu meteen iets moeten gaan verzinnen. Wat levert dat op?
4

Owngoal 		Owngoal van Chukwubuikem Ikwuemesi: -
4
 Bij de tweede corner kopt Bayram de bal van Haspolat door en dan duwt Ikwuemesi de bal in eigen doel. Droomstart voor Westerlo!
2
 Meteen druk van Westerlo en dat levert ook hoekschoppen op.
1
 De bal rolt. Wat krijgen we hier?
15:52
 Wij zitten klaar om deze match op de voet te volgen. Bent u er klaar voor?

Vooraf
OH Leuven voor operatie redding, KVC Westerlo om alsnog een stapje te zetten richting top-6. Dat is de opener van de zaterdag in de Jupiler Pro League. Nacho Ferri en Nsiala zijn geschorst bij Westerlo en worden vervangen door Kimura en Goure, bij de thuisploeg is Schrijvers hersteld en mag Vaesen beginnen tegen zijn ex-ploeg.
OH Leuven OH Leuven
Prévôt Maxence Andre 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/16 (37.5%)
Akimoto Takahiro 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Nyakossi Roggerio 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Pletinckx Ewoud 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Schoten op doel: 1/6
Teklab Henok 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Schrijvers Siebe 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Verstraete Birger   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
Gil Regaño Óscar 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Maziz Youssef 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 11/21 (52.4%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/11 (36.4%)
Ikwuemesi Chukwubuikem 90' 6.7 -
  • Schoten op doel: 2/2
Vaesen Kyan 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Ominami Takuma 0'  
George Wouter 0'  
Verlinden Thibaud 0'  
Karim Traoré Abdoul 0'  
Balikwisha William 0'  
Lakomy Lukasz 0'  
Maertens Mathieu 0'  
Kaba Sory 0'  
Jochmans Owen 0'  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas   90' 7.5 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/15 (13.3%)
Kimura Seiji 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 5/12 (41.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Neustädter Roman 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
Bayram Emin 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Reynolds Bryan 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Piedfort Arthur 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 4/5 (80%)
Haspolat Dogucan 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Alcocer Josimar 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
Sakamoto Isa 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Sayyadmanesh Allahyar 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 3/8 (37.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Goure Fernand 90' 6.4 -
  • Schoten op doel: 0/1
Bank
Lapage Amando 0'  
Sydorchuk Sergiy 0'  
Patrão Afonso 0'  
Bohamdi-Kamoni Naoufal 0'  
Smekens Raf 0'  
Ndembi Michée 0'  
Vanlangendonck Koen 0'  
Saito Shunsuke 0'  
Van Den Keybus Thomas 0'  

