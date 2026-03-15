LIVE: Standard mist strafschop maar is wel met man meer op zoek naar doelpunt

|
|
Jelle Heyman vanuit Bosuilstadion
|
Discussieer live mee!
Lees 73 reacties...
|
84
|
Anthony Valencia
Mauricio Benítez
|
81
|
Ibrahim Karamoko
Thomas Henry
|
|
81
|
Gyrano Kerk
Gerard Vandeplas
|
81
|
Glenn Bijl
Eran Tuypens
|
72
|
2e gele kaart voor Daam Foulon
Enkele minuten na zijn penaltyfout gaat Foulon stevig door aan de zijlijn. Verboomen is onverbiddelijk
|
70
|
De VAR is de penalty aan het checken...
|
70
|
Marco Ilaimaharitra mist penalty
Maar Nozawa kiest de juiste hoek en pakt de elfmeter van Ilaimaharitra!
|
69
|
Gele kaart voor Daam Foulon
|
|
68
|
Penalty voor Standard
Wat is hier gebeurd? Plots wordt Verboomen naar het scherm geroepen voor een fase die ze in Tubeke wel gezien hebben en ja, de beelden zijn wel duidelijk. Lawrence kopt op de rebound maar Foulon trapt hem bijna doormidden in een poging om de bal te ontzetten
|
67
|
Nozawa met dubbele save
Het is nu toch wel kans na kans voor Standard. Met een laag, gekruist schot probeert Nguene Nozawa te verschalken maar die gaat snel plat. Lawrence vliegt richting rebound maar kopt de bal in de handen van Nozawa
|
64
|
De daaropvolgende corner is er opnieuw gevaar van Standard! De bal wordt opnieuw in het pak gedevieerd waar Bates richting het leer loopt en zijn hoofd er tegen zet maar hij kan de bal geen richting meer geven. De centrale verdediger gaat ook ostentatief neer omdat Nozawa hem (licht?) raakt maar Verboomen en de VAR geven geen strafschop
|
62
|
Van Den Bosch voorkomt dat Abid kan afwerken
Wat Homawoo kan, kan ik ook, moet Zeno Van Den Bosch gedacht hebben. Na heel wat flipperkastvoetbal pikt invaller Abid het leer op aan de rand van de 16 maar Van Den Bosch staat stevig op zijn voeten, dwingt hem naar buiten en blockt het schot dan af. Het leidt tot een chest bump met doelman Nozawa
|
61
|
Casper Nielsen
Bernard Nguene
|
61
|
Dennis Ayensa
Teddy Teuma
|
61
|
Rafiki Said
Adnane Abid
|
59
|
Valencia probeert het met een plaatsballetje, Bates ontzet met het hoofd
|
59
|
Standard moet winnen maar Antwerp is de betere ploeg in deze tweede helft. Kunnen ze dat overwicht omzetten in kansen én doelpunten?
|
56
|
Homawoo in extremis
Een lange pass van Nozawa schiet voorbij Hautekiet door en plots is Kerk alleen door. Hij talmt echter net te lang waardoor Homawoo in extremis nog redding kan brengen en zijn been tegen het schot van Kerk zet
|
|
51
|
De boek was wel heel scherp voor Vincent Janssen. Toch dwingt hij Pirard nog tot een ingreep. De Luikse doelman had wel geen problemen met het schot van Janssen
|
50
|
Gele kaart voor Casper Nielsen
|
48
|
Als Standard nog kans wilt maken op de top 6, moet er gewonnen worden deze namiddag. Zullen ze stelselmatig de druk opvoeren?
|
|
Rust
Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
|
45+5
|
Gele kaart voor Ibrahim Karamoko
|
45
|
We krijgen 5 minuten blessuretijd.
|
45
|
De xG liegen er niet om, 0.15 voor Antwerp en 0.42 voor Standard. Dat is dan die kans voor Lawrence vermoeden we
|
42
|
De wedstrijd snakt opnieuw naar een echte kans want de eerste helft is wat aan het doodbloeden
|
36
|
Janssen stelt vizier af
Janssen laadt voor de tweede keer in 5 minuten zijn schot. De eerste poging ging enkele metertjes naast, deze met zijn goede linker was strakker en gevaarlijker voor Pirard maar belandde uiteindelijk nog een metertje voorlangs
|
34
|
Homawoo laat zich weeral ringeloren door Valencia. Maar de vinnige winger denkt dan dat hij te veel ruimte heeft en laat Homawoo terugkomen in de 16. De Bosuil wilt een strafschop maar dat is echt wel niet aan de orde
|
|
31
|
Scott en Ilaimaharitra speelden eventjes hard tegen onzacht. Vooral de Antwerp-speler lijkt er last van te ondervinden en krijgt een blessurebehandeling
|
28
|
Nozawa met de redding!
Plots gaat het snel bij Standard, over de linkerflank stormt Mortensen mee. Die verstuurt ook een uitstekende voorzet richting Lawrence aan de tweede paal maar die raakt niet voorbij Nozawa die zijn hand uitstekend zet om de 0-0 op het scorebord te houden
|
27
|
Na enkele minuten oponthoud voetballen we opnieuw. Hopelijk blijft het hierbij
|
24
|
En het is nog niet gedaan want wanneer Verboomen beide captains bij zich roept, wordt er nog eentje enkele meters in het veld gegooid.. Het brengt ons terug bij de heenmatch die gestaakt werd door wangedrag van supporters
|
23
|
In het uitvak worden er plots een handvol vuurpijlen afgestoken. Dat kan op weinig begrip rekenen van de thuissuporters. En zéker niet wanneer ze deze pijlen over de hekken gooien richting fotografen aan de rand van het veld
|
21
|
Saïd van dichtbij wild over
Na een vrije trap voor doel blijft de bal wat hangen in de 16 van Antwerp. Renders zet zijn voet tegen een voorzet maar kan niet ontzetten waardoor de bal doorstuitert tot bij Saïd. Die staat op de rand van de kleine rechthoek maar trapt net zoals daarnet wild over
|
18
|
Het is echt op zoek gaan naar ruimte tussen twee compacte blokken die defensief goed opgesteld staan en aanvallend de nodige creativiteit missen. Een pass die niet perfect is, een controle wat te ver van de voet. Zoals bij de vorige twee fases lijkt het wachten op een foutje van de tegenstander om een kans te kunnen creëren
|
15
|
Aan de overkant miskijkt Tsunashima zich toch wel wat op een hoge bal. Saïd neemt het leer op de slof maar knalt hem bijna het stadion uit
|
13
|
Homawoo laat zich de bal heel makkelijk afsnoepen door Valencia waardoor eer plots een gat gaapt in de Antwerp-defensie. Janssen steekt de bal opnieuw richting Valencia maar die krijgt geen schot uit zijn benen. Hier zat véél meer in voor Antwerp
|
10
|
|
|
9
|
Qua kansen is het in deze openingsfase niet veel soeps. Standard heeft voorlopig wel het meeste balbezit. Antwerp vangt de Rouches op in een medium-laag blok
|
|
3
|
Ayensa en Tsunashima hebben mekaar op enkele minuten tijd al enkele keren opgezocht. Dat worden nog leuke duels
|
1
|
Standard kwam in de heenwedstrijd binnen de minuut op voorsprong. Ook nu waren ze twee passes na de aftrap al even in de 16 van Antwerp maar Tsunashima kon ontzetten
|
1
|
Antwerp - Standard: 0-0
|
Antwerp:
Taishi Brandon Nozawa
- Yuto Tsunashima
- Zeno Van Den Bosch
- Glenn Bijl
- Semm Renders
- Christopher Scott
- Dennis Praet
- Daam Foulon
- Anthony Valencia
- Gyrano Kerk
- Vincent Janssen
Bank:
Marwan Al-Sahafi
- Isaac Babadi
- Yannick Thoelen
- Mauricio Benítez
- Andreas Verstraeten
- Kiki Kouyaté
- Youssef Hamdaoui
- Eran Tuypens
- Gerard Vandeplas
Standard:
Lucas Pirard
- Henry Lawrence
- Ibe Hautekiet
- David Bates
- Josué Homawoo
- Gustav Mortensen
- Marco Ilaimaharitra
- Ibrahim Karamoko
- Casper Nielsen
- Dennis Ayensa
- Rafiki Said
Bank:
Matthieu Epolo
- Tobias Mohr
- Nayel Mehssatou
- Thomas Henry
- Adnane Abid
- Bernard Nguene
- Daan Dierckx
- Timothée NKada
- Teddy Teuma
|