LIVE: Standard mist strafschop maar is wel met man meer op zoek naar doelpunt

Met nog twee speeldagen te gaan hoeven we u niet te vertellen dat het momenteel om de knikkers gaat in de Jupiler Pro League. Standard gaat op bezoek bij Antwerp en moet winnen om de top 6 binnen schot te houden.

Antwerp voor de eer

Antwerp mocht in januari even dromen van de Champions' Play Offs maar na een resem aan mindere partijen moest die korte droom toch opgedoekt worden. Momenteel staat de Great Old op een 10e plaats en spelen ze straks sowieso de Europe Play Offs. Kunnen ze zich daar nog voor opladen op de Bosuil?

Misschien wel als de tegenstander eentje met naam en faam is zoals deze zondagmiddag want Standard, die andere rood-witte ploeg met fanatieke supporters, komt op bezoek. En voor de Rouches staat er wel nog veel op het spel.

Standard moet winnen

Standard staat momenteel op de 7e plaats in het klassement maar volgt wel op 4 punten van KV Mechelen én KAA Gent. Met nog twee speeldagen te gaan moet Standard wel voor de winst gaan om volgende week thuis tegen Westerlo nog kans te maken op een plaatsje in die top 6.

Bovendien zijn de Rouches al knap 4 wedstrijden ongeslagen tegen Union, RC Genk, La Louvière en Zulte Waregem. Twee van die vier wedstrijden wonnen ze, tweemaal op verplaatsing. De Bosuil is dus gewaarschuwd.

Heenwedstrijd stopgezet

Bij Antwerp is het vormpeil even wisselvallig als tijdens de rest van het seizoen. Na 4 verloren wedstrijden wist Antwerp met 1-0 te winnen van STVV maar vorige week in en tegen La Louvière werd het dan weer 0-0 in een kansarme wedstrijd.

De heenwedstrijd tussen Standard en Antwerp eindigde in een 1-0 overwinning voor Standard maar dat was ook niet zonder slag of stoot. Saïd zette Standard heel snel op voorsprong maar na wangedrag van de supporters werd de wedstrijd gestaakt en na het weekend verder gezet voor de laatste 5 minuten. Krijgen we straks ook zo'n doldwaas scenario? Volg het hier live.