Datum: 15/03/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 29

LIVE: Standard mist strafschop maar is wel met man meer op zoek naar doelpunt

Met nog twee speeldagen te gaan hoeven we u niet te vertellen dat het momenteel om de knikkers gaat in de Jupiler Pro League. Standard gaat op bezoek bij Antwerp en moet winnen om de top 6 binnen schot te houden.

Jelle Heyman vanuit Bosuilstadion
84
 Vervangen Anthony Valencia
Ingevallen Mauricio Benítez
81
 Vervangen Ibrahim Karamoko
Ingevallen Thomas Henry
81
 Vervangen Gyrano Kerk
Ingevallen Gerard Vandeplas
81
 Vervangen Glenn Bijl
Ingevallen Eran Tuypens
72
  2e gele kaart voor Daam Foulon
Enkele minuten na zijn penaltyfout gaat Foulon stevig door aan de zijlijn. Verboomen is onverbiddelijk
70
 De VAR is de penalty aan het checken...
VAR
70

Gemiste penalty 		Marco Ilaimaharitra mist penalty
Maar Nozawa kiest de juiste hoek en pakt de elfmeter van Ilaimaharitra!
69
  Gele kaart voor Daam Foulon
68

Penalty 		Penalty voor Standard
Wat is hier gebeurd? Plots wordt Verboomen naar het scherm geroepen voor een fase die ze in Tubeke wel gezien hebben en ja, de beelden zijn wel duidelijk. Lawrence kopt op de rebound maar Foulon trapt hem bijna doormidden in een poging om de bal te ontzetten
67
 Nozawa met dubbele save
Het is nu toch wel kans na kans voor Standard. Met een laag, gekruist schot probeert Nguene Nozawa te verschalken maar die gaat snel plat. Lawrence vliegt richting rebound maar kopt de bal in de handen van Nozawa
64
 De daaropvolgende corner is er opnieuw gevaar van Standard! De bal wordt opnieuw in het pak gedevieerd waar Bates richting het leer loopt en zijn hoofd er tegen zet maar hij kan de bal geen richting meer geven. De centrale verdediger gaat ook ostentatief neer omdat Nozawa hem (licht?) raakt maar Verboomen en de VAR geven geen strafschop
62
 Van Den Bosch voorkomt dat Abid kan afwerken
Wat Homawoo kan, kan ik ook, moet Zeno Van Den Bosch gedacht hebben. Na heel wat flipperkastvoetbal pikt invaller Abid het leer op aan de rand van de 16 maar Van Den Bosch staat stevig op zijn voeten, dwingt hem naar buiten en blockt het schot dan af. Het leidt tot een chest bump met doelman Nozawa
61
 Vervangen Casper Nielsen
Ingevallen Bernard Nguene
61
 Vervangen Dennis Ayensa
Ingevallen Teddy Teuma
61
 Vervangen Rafiki Said
Ingevallen Adnane Abid
59
 Valencia probeert het met een plaatsballetje, Bates ontzet met het hoofd
59
 Standard moet winnen maar Antwerp is de betere ploeg in deze tweede helft. Kunnen ze dat overwicht omzetten in kansen én doelpunten?
56
 Homawoo in extremis
Een lange pass van Nozawa schiet voorbij Hautekiet door en plots is Kerk alleen door. Hij talmt echter net te lang waardoor Homawoo in extremis nog redding kan brengen en zijn been tegen het schot van Kerk zet
51
 De boek was wel heel scherp voor Vincent Janssen. Toch dwingt hij Pirard nog tot een ingreep. De Luikse doelman had wel geen problemen met het schot van Janssen
50
  Gele kaart voor Casper Nielsen
48
 Als Standard nog kans wilt maken op de top 6, moet er gewonnen worden deze namiddag. Zullen ze stelselmatig de druk opvoeren?


Scheidsrechter 		Rust


45+5
  Gele kaart voor Ibrahim Karamoko
45
 We krijgen 5 minuten blessuretijd.
45
 De xG liegen er niet om, 0.15 voor Antwerp en 0.42 voor Standard. Dat is dan die kans voor Lawrence vermoeden we
42
 De wedstrijd snakt opnieuw naar een echte kans want de eerste helft is wat aan het doodbloeden
36
 Janssen stelt vizier af
Janssen laadt voor de tweede keer in 5 minuten zijn schot. De eerste poging ging enkele metertjes naast, deze met zijn goede linker was strakker en gevaarlijker voor Pirard maar belandde uiteindelijk nog een metertje voorlangs
34
 Homawoo laat zich weeral ringeloren door Valencia. Maar de vinnige winger denkt dan dat hij te veel ruimte heeft en laat Homawoo terugkomen in de 16. De Bosuil wilt een strafschop maar dat is echt wel niet aan de orde
31
 Scott en Ilaimaharitra speelden eventjes hard tegen onzacht. Vooral de Antwerp-speler lijkt er last van te ondervinden en krijgt een blessurebehandeling
28
 Nozawa met de redding!
Plots gaat het snel bij Standard, over de linkerflank stormt Mortensen mee. Die verstuurt ook een uitstekende voorzet richting Lawrence aan de tweede paal maar die raakt niet voorbij Nozawa die zijn hand uitstekend zet om de 0-0 op het scorebord te houden
27
 Na enkele minuten oponthoud voetballen we opnieuw. Hopelijk blijft het hierbij
24
 En het is nog niet gedaan want wanneer Verboomen beide captains bij zich roept, wordt er nog eentje enkele meters in het veld gegooid.. Het brengt ons terug bij de heenmatch die gestaakt werd door wangedrag van supporters
23
 In het uitvak worden er plots een handvol vuurpijlen afgestoken. Dat kan op weinig begrip rekenen van de thuissuporters. En zéker niet wanneer ze deze pijlen over de hekken gooien richting fotografen aan de rand van het veld
21
 Saïd van dichtbij wild over
Na een vrije trap voor doel blijft de bal wat hangen in de 16 van Antwerp. Renders zet zijn voet tegen een voorzet maar kan niet ontzetten waardoor de bal doorstuitert tot bij Saïd. Die staat op de rand van de kleine rechthoek maar trapt net zoals daarnet wild over
18
 Het is echt op zoek gaan naar ruimte tussen twee compacte blokken die defensief goed opgesteld staan en aanvallend de nodige creativiteit missen. Een pass die niet perfect is, een controle wat te ver van de voet. Zoals bij de vorige twee fases lijkt het wachten op een foutje van de tegenstander om een kans te kunnen creëren
15
 Aan de overkant miskijkt Tsunashima zich toch wel wat op een hoge bal. Saïd neemt het leer op de slof maar knalt hem bijna het stadion uit
13
 Homawoo laat zich de bal heel makkelijk afsnoepen door Valencia waardoor eer plots een gat gaapt in de Antwerp-defensie. Janssen steekt de bal opnieuw richting Valencia maar die krijgt geen schot uit zijn benen. Hier zat véél meer in voor Antwerp
10
9
 Qua kansen is het in deze openingsfase niet veel soeps. Standard heeft voorlopig wel het meeste balbezit. Antwerp vangt de Rouches op in een medium-laag blok

3
 Ayensa en Tsunashima hebben mekaar op enkele minuten tijd al enkele keren opgezocht. Dat worden nog leuke duels
1
 Standard kwam in de heenwedstrijd binnen de minuut op voorsprong. Ook nu waren ze twee passes na de aftrap al even in de 16 van Antwerp maar Tsunashima kon ontzetten
1
 Antwerp - Standard: 0-0
Antwerp (Antwerp - Standard)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Yuto Tsunashima - Zeno Van Den Bosch - Glenn Bijl - Semm Renders - Christopher Scott - Dennis Praet - Daam Foulon - Anthony Valencia - Gyrano Kerk - Vincent Janssen
Bank: Marwan Al-Sahafi - Isaac Babadi - Yannick Thoelen - Mauricio Benítez - Andreas Verstraeten - Kiki Kouyaté - Youssef Hamdaoui - Eran Tuypens - Gerard Vandeplas

Standard (Antwerp - Standard)
Standard: Lucas Pirard - Henry Lawrence - Ibe Hautekiet - David Bates - Josué Homawoo - Gustav Mortensen - Marco Ilaimaharitra - Ibrahim Karamoko - Casper Nielsen - Dennis Ayensa - Rafiki Said
Bank: Matthieu Epolo - Tobias Mohr - Nayel Mehssatou - Thomas Henry - Adnane Abid - Bernard Nguene - Daan Dierckx - Timothée NKada - Teddy Teuma
🎥 "Ze kunnen niet normaal doen": Standardfans maken het te bont in Antwerp en krijgen storm van kritiek

17:00 4

De heenwedstrijd tussen Standard en Antwerp enkele maanden geleden werd uiteindelijk pas enkele dagen later afgewerkt door het lanceren van allerlei projectielen op het vel...
Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.8 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 14/38 (36.8%)
Tsunashima Yuto 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 28/37 (75.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Van Den Bosch Zeno 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
Bijl Glenn 81' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 37/42 (88.1%)
Renders Semm 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Scott Christopher 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Praet Dennis 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 28/37 (75.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Foulon Daam   72' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 23/36 (63.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
  • Balverliezen: 22
Valencia Anthony 84' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Kerk Gyrano 81' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Janssen Vincent 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Schoten op doel: 0/4
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Bank
Al-Sahafi Marwan 0'  
Babadi Isaac 0'  
Thoelen Yannick 0'  
Benítez Mauricio 6'  
Verstraeten Andreas 0'  
Kouyaté Kiki 0'  
Hamdaoui Youssef 0'  
Tuypens Eran 9'  
Vandeplas Gerard 9'  
 

Standard Standard
Pirard Lucas 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 8/17 (47.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/13 (23.1%)
Lawrence Henry 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 13/23 (56.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Hautekiet Ibe 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bates David 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 29/38 (76.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Homawoo Josué 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 37/41 (90.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Mortensen Gustav 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Ilaimaharitra Marco 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 34/46 (73.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)
Karamoko Ibrahim   81' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 17/29 (58.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Nielsen Casper   61' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 11/25 (44%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Ayensa Dennis 61' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Said Rafiki 61' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Bank
Epolo Matthieu 0'  
Mohr Tobias 0'  
Mehssatou Nayel 0'  
Henry Thomas 9'  
Abid Adnane 29' 6.5 -
  • Schoten op doel: 0/1
Nguene Bernard 29' 6.9 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Dierckx Daan 0'  
NKada Timothée 0'  
Teuma Teddy 29' 6.4 -
Vooraf

LIVE: Doorprikt Antwerp de top 6 droom van Standard?
Foto: © photonews

Met nog twee speeldagen te gaan hoeven we u niet te vertellen dat het momenteel om de knikkers gaat in de Jupiler Pro League. Standard gaat op bezoek bij Antwerp en moet winnen om de top 6 binnen schot te houden.

Antwerp voor de eer

Antwerp mocht in januari even dromen van de Champions' Play Offs maar na een resem aan mindere partijen moest die korte droom toch opgedoekt worden. Momenteel staat de Great Old op een 10e plaats en spelen ze straks sowieso de Europe Play Offs. Kunnen ze zich daar nog voor opladen op de Bosuil?

Misschien wel als de tegenstander eentje met naam en faam is zoals deze zondagmiddag want Standard, die andere rood-witte ploeg met fanatieke supporters, komt op bezoek. En voor de Rouches staat er wel nog veel op het spel.

Standard moet winnen

Standard staat momenteel op de 7e plaats in het klassement maar volgt wel op 4 punten van KV Mechelen én KAA Gent. Met nog twee speeldagen te gaan moet Standard wel voor de winst gaan om volgende week thuis tegen Westerlo nog kans te maken op een plaatsje in die top 6.

Bovendien zijn de Rouches al knap 4 wedstrijden ongeslagen tegen Union, RC Genk, La Louvière en Zulte Waregem. Twee van die vier wedstrijden wonnen ze, tweemaal op verplaatsing. De Bosuil is dus gewaarschuwd.

Heenwedstrijd stopgezet

Bij Antwerp is het vormpeil even wisselvallig als tijdens de rest van het seizoen. Na 4 verloren wedstrijden wist Antwerp met 1-0 te winnen van STVV maar vorige week in en tegen La Louvière werd het dan weer 0-0 in een kansarme wedstrijd.

De heenwedstrijd tussen Standard en Antwerp eindigde in een 1-0 overwinning voor Standard maar dat was ook niet zonder slag of stoot. Saïd zette Standard heel snel op voorsprong maar na wangedrag van de supporters werd de wedstrijd gestaakt en na het weekend verder gezet voor de laatste 5 minuten. Krijgen we straks ook zo'n doldwaas scenario? Volg het hier live.

Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

14/03 1

De tegenvallende prestaties van Antwerp dit seizoen verrassen ook analist Steven Defour. Volgens de voormalige middenvelder liet de club een uitgelezen kans liggen om zonde...

Antwerp heeft grote problemen nu het play-off 1 mist: topploegen komen niet kijken in play-off 2

14/03 2

De zwakke prestaties van Royal Antwerp FC en het mislopen van Play-off 1 zullen komende zomer zwaar doorwegen op de transfermarkt. Voor sportief directeur Marc Overmars wor...

LIVE: Doorprikt Antwerp de top 6 droom van Standard?

11:00

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 0-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 18:30 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 La Louvière La Louvière
