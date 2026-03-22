Datum: 22/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 30

LIVE: Rollercoasterwedstrijd in La Louvière maar Genk wel virtueel in top 6

Nog één wedstrijd te gaan en de reguliere competitie zit erop. Het is nog razend spannend voor de laatste plaatsen in de top 6 Racing Genk zit er momenteel niet in en moet beter doen dan KAA Gent. Gent trekt naar Dender, Genk naar La Louvière. Klimt Genk nog over de Buffalo's? Volg het hier live.

45+6
 Het is rust maar bij La Louvière willen ze een strafschop voor mogelijk hands. Verboomen wijst richting tunnel maar veel spelers blijven toch even staan, wachtend op h et oordeel van de VAR
45+4
 Lawal met kattenreflex
Fall verlengt een voorzet van Gillot listig door richting verste paal. Lawal, deze week nog heel onzeker, toont zich nu wel een zeker sluitstuk en pakt de kopbal met een prachtige snoekduik
45+2

Goal 		Doelpunt van Junya Ito (Daan Heymans)
En toch gaan we nog rusten met een Genkse voorsprong! Via Heymans gaat de bal van El Ouahdi naar Ito aan de andere flank. De Japanner krijgt wel heel veel ruimte in de 16 en dat moet je hem net niet geven: 2-3
45
 We krijgen 4 minuten blessuretijd.
45
 De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.
44
 De VAR is het doelpunt aan het checken...
43

Goal 		Doelpunt van Jerry Afriyie (Nolan Gillot)
Genk geeft de dubbele voorsprong helemaal uit handen! Gilot omspeelt een alibiverdedigende Kayembe en legt de bal dan achteruit. Door een bos van spelers rolt het leer tot bij Afriyie die de bal hoog en droog in doel legt
42
  Gele kaart voor Matte Smets
41
  Gele kaart voor Tobias Lawal
37

Goal 		Doelpunt van Yllan Okou (Nolan Gillot)
Maar niet als La Louvière zelf scoort! Kongolo geeft veel te simpel een corner weg en die is prijs. De bal van Gillot vliegt over het pak richting tweede paal en daar kopt Okou van dichtbij in doel
36
 Anderlecht begint nu echt wel te bibberen want het is... 1-3 geworden voor Cercle. Nog twee doelpunten van Genk en het doemscenario voltrekt zich voor Anderlecht
32
 Cercle Brugge is wel opnieuw op voorsprong gekomen in het Lotto Park. Krijgen we nog een zot scenario vandaag met Anderlecht dat uit de top 6 valt? Dan moet Genk alleszins nog wat meer scoren
30
 Voor gevaar moeten we voorlopig niet bepaald in La Louvière zijn. Genk straft de foutjes van de thuisploeg voorlopig af en staat zo secuur op voorsprong maar spectaculair is het voorlopig niet
26
 Echt bibberen zullen ze in Brussel nooit gedaan hebben maar Anderlecht is wel op gelijke hoogte gekomen tegen Cercle Brugge
25
 Ook Union is op voorsprong gekomen tegen STVV. Zo lijkt de titelstrijd straks toch tussen twee ploegen te gaan en wordt het lastig voor STVV om zich nog te mengen
23
 Opnieuw zo'n vreemde fase van balverlies door La Louvière. Karetsas krijgt het leer in zijn voeten en wil de bal plaatsen in plaats van de vrijstaande Heymans te bedienen. De bal draait net te veel waardoor Peano wel duikt maar niet moet ingrijpen
21
 Heymans laat zich makkelijk van de bal zetten door Lahsssaini. Die bereikt Ashimeru in het centrum maar de Ghanees verstuurt een te moeilijke diepsteekpass
19
 Zoals u kan lezen, proberen we de andere wedstrijden ook op de voet te volgen zodat u niet te veel hoeft te missen van wat er elders gebeurt. Club Brugge staat overigens al 1-0 voor tegen KV Mechelen. Beide ploegen kunnen echter niet meer uit de top 6 vallen
15

Goal 		Doelpunt van Robin Mirisola
Bij La Louvière krijgen ze geen strafschop en een minuut later staat het 0-2! Peano en Okou lopen elkaar aan bij een diepe bal van Karetsas waardoor het voor Mirisola wel heel makkelijk wordt om de 0-2 in het lege doel te trappen
14
 Maar lang duurde die voorzet van Gent niet want het staat opnieuw 1-1 in Dender. Ferraro hangt de bordjes opnieuw in evenwicht
14
 Slecht nieuws voor Racing Genk want ook KAA Gent is op voorsprong gekomen in Dender. Max Dean is de persoon die de Buffalo's voorlopig naar de top 6 trapt.
13
 Karetsas begint aan een mooie dribbel maar de afwerking met rechts is niet bepaald goed te noemen
11
 Nou nou, Cercle Brugge komt op voorsprong tegen Anderlecht. Voor Paars-Wit moet er wel heel wat misgaan om nog uit de top 6 te vallen maar het zorgt wel voor een gekke virtuele stand voorlopig
9
 Het doelpunt van Janssen in Leuven is afgekeurd trouwens. Voor La Louvière verandert er niet zo veel maar als Leuven zelf zou winnen, is het voor La Louvière sowieso over en uit
9
 Kongolo trapt de bal wel heel slordig weg waardoor er uitgehaald kan worden. Lawal zet zijn handen tegen de bal maar kan hem toch beter verwerken dan zomaar in de 16 te duwen
8
 Meteen na het doelpunt van Racing Genk schiet een inworp ver door van de thuisploeg. Kayembe ontzet op een half metertje voor de lijn. Mocht die bal rechtstreeks binnen waaien, zou hij sowieso niet tellen maar toch beter het zeker voor het onzekere nemen
7
 In Leuven is Antwerp op voorsprong gekomen tegen OHL. Dat wil zeggen dat Les Loups zeker hun vel nog kunnen redden, maar dan moeten ze wel nog op en over Racing Genk gaan
6

Goal 		Doelpunt van Daan Heymans
Heymans zet Genk op rozen! De bal blijft hangen na een corner voor Genk en landt uiteindelijk voor de voeten van Heymans aan de tweede paal. Die twijfelt niet en plaatst de bal in de verste hoek
5
 Lawal moet zich even strekken om een flauwe kopbal van Fall onder de deklat te pakken. Een opwarmertje, meer niet
1
 We zijn eraan begonnen in de EASI-arena. Zowel Genk als La Louvière kunnen de drie punten gebruiken om hun doel te behalen in deze laatste wedstrijd van het reguliere seizoen
1
 La Louvière - KRC Genk: 0-0
La Louvière (La Louvière - KRC Genk)
La Louvière: Marcos Hernán Peano - Wagane Faye - Yllan Okou - Maxence Maisonneuve - Jordi Liongola - Sami Lahssaini - Joël Ito - Nolan Gillot - Majeed Ashimeru - Pape Moussa Fall - Jerry Afriyie
Bank: Celestin De Schrevel - Thierry Lutonda - Samuel Gueulette - Dario Benavides - Djibril Alain Lamego - Nachon Nsingi - Bryan Soumaré - Cristian Makaté - Owen Maës

KRC Genk (La Louvière - KRC Genk)
KRC Genk: Tobias Lawal - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Josue Ndenge Kongolo - Joris Kayembe - Ibrahima Sory Bangoura - Bryan Heynen - Konstantinos Karetsas - Daan Heymans - Junya Ito - Robin Mirisola
Bank: Mujaid Sadick Aliu - Jarne Steuckers - Yira Collins Sor - Aaron Bibout - Nikolas Sattlberger - Ken Nkuba - Lucca Kiaba Brughmans - Ayumu Yokoyama - Noah Adedeji-Sternberg

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 5.4  
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Faye Wagane 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Okou Yllan 7.1  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Maisonneuve Maxence 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Liongola Jordi 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Lahssaini Sami 5.5  
  • Nauwkeurige passes: 14/22 (63.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Ito Joël 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Gillot Nolan A A 7.8  
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Ashimeru Majeed 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Moussa Fall Pape 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Afriyie Jerry 7.8  
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
De Schrevel Celestin  
Lutonda Thierry  
Gueulette Samuel  
Benavides Dario  
Alain Lamego Djibril  
Nsingi Nachon  
Soumaré Bryan  
Makaté Cristian  
Maës Owen  
 

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias   5.9  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Smets Matte 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 36/38 (94.7%)
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Kayembe Joris 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 36/44 (81.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 4/6 (66.7%)
Meer statistieken
Heymans Daan 7.5  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Ito Junya 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Mirisola Robin 7.8  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Sadick Aliu Mujaid  
Steuckers Jarne  
Sor Yira Collins  
Bibout Aaron  
Sattlberger Nikolas  
Nkuba Ken  
Kiaba Brughmans Lucca  
Yokoyama Ayumu  
Adedeji-Sternberg Noah  
KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

18/03

KRC Genk moet het zondag zonder zijn fans stellen. De verplaatsing naar La Louvière wordt geboycot door het lage aantal beschikbare tickets.

Johan Boskamp scherp voor KRC Genk: "Krijg er een dikke kop van"

21/03

KRC Genk heeft een moeilijke midweek achter de rug, met een zware nederlaag op bezoek bij Freiburg. En ook het halen van de Champions' Play-offs wordt steeds moeilijker. Jo...

Voorzitter van KRC Genk zet puntjes op de i vlak voor duel tegen La Louvière

21/03

Het zijn spannende dagen voor de supporters van KRC Genk. De ploeg kan in één week tijd ontzettend veel verliezen.

Hayen klinkt bijzonder strijdvaardig: "Op welke manier en langs welke weg dan ook"

14:30

Voor KRC Genk is het een bijzonder zware week. Donderdag werd de ploeg van Nicky Hayen Europees uitgeschakeld, vandaag is het bang afwachten of ze de top zes halen.

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 0-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 0-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 0-2 Union SG Union SG
