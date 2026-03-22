LIVE: Rollercoasterwedstrijd in La Louvière maar Genk wel virtueel in top 6

45+6

Het is rust maar bij La Louvière willen ze een strafschop voor mogelijk hands. Verboomen wijst richting tunnel maar veel spelers blijven toch even staan, wachtend op h et oordeel van de VAR



45+4

Lawal met kattenreflex

Fall verlengt een voorzet van Gillot listig door richting verste paal. Lawal, deze week nog heel onzeker, toont zich nu wel een zeker sluitstuk en pakt de kopbal met een prachtige snoekduik



45+2



Doelpunt van Junya Ito (Daan Heymans)

En toch gaan we nog rusten met een Genkse voorsprong! Via Heymans gaat de bal van El Ouahdi naar Ito aan de andere flank. De Japanner krijgt wel heel veel ruimte in de 16 en dat moet je hem net niet geven: 2-3



45

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



45

De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.





44

De VAR is het doelpunt aan het checken...





43



Doelpunt van Jerry Afriyie (Nolan Gillot)

Genk geeft de dubbele voorsprong helemaal uit handen! Gilot omspeelt een alibiverdedigende Kayembe en legt de bal dan achteruit. Door een bos van spelers rolt het leer tot bij Afriyie die de bal hoog en droog in doel legt



42

Gele kaart voor Matte Smets





41

Gele kaart voor Tobias Lawal





37



Doelpunt van Yllan Okou (Nolan Gillot)

Maar niet als La Louvière zelf scoort! Kongolo geeft veel te simpel een corner weg en die is prijs. De bal van Gillot vliegt over het pak richting tweede paal en daar kopt Okou van dichtbij in doel



36

Anderlecht begint nu echt wel te bibberen want het is... 1-3 geworden voor Cercle. Nog twee doelpunten van Genk en het doemscenario voltrekt zich voor Anderlecht



32

Cercle Brugge is wel opnieuw op voorsprong gekomen in het Lotto Park. Krijgen we nog een zot scenario vandaag met Anderlecht dat uit de top 6 valt? Dan moet Genk alleszins nog wat meer scoren



30

Voor gevaar moeten we voorlopig niet bepaald in La Louvière zijn. Genk straft de foutjes van de thuisploeg voorlopig af en staat zo secuur op voorsprong maar spectaculair is het voorlopig niet



26

Echt bibberen zullen ze in Brussel nooit gedaan hebben maar Anderlecht is wel op gelijke hoogte gekomen tegen Cercle Brugge



25

Ook Union is op voorsprong gekomen tegen STVV. Zo lijkt de titelstrijd straks toch tussen twee ploegen te gaan en wordt het lastig voor STVV om zich nog te mengen



23

Opnieuw zo'n vreemde fase van balverlies door La Louvière. Karetsas krijgt het leer in zijn voeten en wil de bal plaatsen in plaats van de vrijstaande Heymans te bedienen. De bal draait net te veel waardoor Peano wel duikt maar niet moet ingrijpen



21

Heymans laat zich makkelijk van de bal zetten door Lahsssaini. Die bereikt Ashimeru in het centrum maar de Ghanees verstuurt een te moeilijke diepsteekpass



19

Zoals u kan lezen, proberen we de andere wedstrijden ook op de voet te volgen zodat u niet te veel hoeft te missen van wat er elders gebeurt. Club Brugge staat overigens al 1-0 voor tegen KV Mechelen. Beide ploegen kunnen echter niet meer uit de top 6 vallen



15



Doelpunt van Robin Mirisola

Bij La Louvière krijgen ze geen strafschop en een minuut later staat het 0-2! Peano en Okou lopen elkaar aan bij een diepe bal van Karetsas waardoor het voor Mirisola wel heel makkelijk wordt om de 0-2 in het lege doel te trappen



14

Maar lang duurde die voorzet van Gent niet want het staat opnieuw 1-1 in Dender. Ferraro hangt de bordjes opnieuw in evenwicht



14

Slecht nieuws voor Racing Genk want ook KAA Gent is op voorsprong gekomen in Dender. Max Dean is de persoon die de Buffalo's voorlopig naar de top 6 trapt.



13

Karetsas begint aan een mooie dribbel maar de afwerking met rechts is niet bepaald goed te noemen



11

Nou nou, Cercle Brugge komt op voorsprong tegen Anderlecht. Voor Paars-Wit moet er wel heel wat misgaan om nog uit de top 6 te vallen maar het zorgt wel voor een gekke virtuele stand voorlopig



9

Het doelpunt van Janssen in Leuven is afgekeurd trouwens. Voor La Louvière verandert er niet zo veel maar als Leuven zelf zou winnen, is het voor La Louvière sowieso over en uit



9

Kongolo trapt de bal wel heel slordig weg waardoor er uitgehaald kan worden. Lawal zet zijn handen tegen de bal maar kan hem toch beter verwerken dan zomaar in de 16 te duwen



8

Meteen na het doelpunt van Racing Genk schiet een inworp ver door van de thuisploeg. Kayembe ontzet op een half metertje voor de lijn. Mocht die bal rechtstreeks binnen waaien, zou hij sowieso niet tellen maar toch beter het zeker voor het onzekere nemen



7

In Leuven is Antwerp op voorsprong gekomen tegen OHL. Dat wil zeggen dat Les Loups zeker hun vel nog kunnen redden, maar dan moeten ze wel nog op en over Racing Genk gaan



6



Doelpunt van Daan Heymans

Heymans zet Genk op rozen! De bal blijft hangen na een corner voor Genk en landt uiteindelijk voor de voeten van Heymans aan de tweede paal. Die twijfelt niet en plaatst de bal in de verste hoek



5

Lawal moet zich even strekken om een flauwe kopbal van Fall onder de deklat te pakken. Een opwarmertje, meer niet



1

We zijn eraan begonnen in de EASI-arena. Zowel Genk als La Louvière kunnen de drie punten gebruiken om hun doel te behalen in deze laatste wedstrijd van het reguliere seizoen



1

La Louvière - KRC Genk: 0-0



