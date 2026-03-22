Datum: 22/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 30
Stadion: King Power at Den Dreef Stadion

OHL kan zich voor het derde jaar op rij redden op de slotspeeldag van de competitie, zonder play-downs te spelen. Winst tegen Antwerp biedt zekerheid, anders is OHL afhankelijk van La Louvière en Zulte Waregem. Mazzu rekent op Schrijvers en Verlinden. Dierckx vervangt de geschorste Foulon bij RAFC.

45+20
 Rusten dus met 0-0, maar ondertussen is er slecht nieuws voor Leuven: Zulte Waregem staat voor. OHL zit dus virtueel in de play-downs.


45+3
 Antwerp dwingt nog eens een hoekschop af, maar er komt niets uit voort.
45
 We krijgen 4 minuten blessuretijd.
45
 Ikwuemesi kopt een hoekschop in de armen van Nozawa.
44
 Verlinden claimt na zijn voorzet handspel van Bijl. Laforge geeft geen krimp: geen strafschop dus.
42
 Het is best een evenwichtige eerste helft. Slaat een van beide teams nog toe in de eerste helft?
39
  Gele kaart voor Zeno Van Den Bosch
38
 Verlinden bevindt zich plots eens op rechts. Dierckx kan zijn lage voorzet onderscheppen.
34
 Daar komt Antwerp nog eens en het verdedigende werk bij OHL is niet al te scherp. Renders besluit deze keer voorlangs.
33
 OHL lijkt La Louvière niet meer te moeten vrezen: de Wolven staan 0-2 achter tegen Genk. Alleen Zulte Waregem is op dit moment nog een concurrent. Cercle staat wel voor bij Anderlecht, maar OHL blijft altijd boven de Vereniging wegens meer gewonnen matchen.
29
 Dussenne kan bijna van kortbij binnentikken. Nozawa kan toch weer makkelijk oprapen.
28
  Gele kaart voor Yuto Tsunashima
24
 Maziz vs Nozawa
Maziz en Nozawa staan snel opnieuw oog in oog. De beste aanval van OHL tot dusver. Maziz komt in positie om een lage flankvoorzet van Akimoto binnen te duwen, Nozawa ligt in de weg.
22
 Maziz krijgt de bal tegen zich aangetrapt en is zo alleen door. Nozawa komt meteen zijn doel uit en is tijdig bij de bal om over de zijlijn te trappen. De Japanse doelman is bij de pinken.
19
 Nyakossi laat een lange bal zomaar door. Renders gaat er dan maar achteraan maar krijgt zijn schot niet tussen het kader.
15
 Na dat afgekeurde doelpunt is OHL wel wakker geschoten: het bouwt meer op en wint meer duels.
11
 Een onzuiver schot van Schrijvers hobbelt naast.
8
 Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.
Tsunashima heeft blijkbaar een overtreding gemaakt, tot die vaststelling is Laforge ook gekomen na het bekijken van de beelden. Geen doelpunt dus
7
 De VAR is het doelpunt aan het checken...
Scheidsrechter Laforge moet toch naar het scherm gaan. Wat was er daar mis?
5
 Doelpunt van Vincent Janssen
De OHL-defensie ziet er hier niet goed uit. De vrijstaande Janssen wordt gevonden en hij kan van dichtbij scoren. Er is protest bij OHL, maar gaat dat iets uithalen?
5
  Gele kaart voor Noë Dussenne
1
 Ezechiel Banzuzi, die OHL zwaar liet cashen door voor 16 miljoen euro naar Leipzig te trekken, is de aftrap komen geven. Ze zijn eraan begonnen aan Den Dreef.
1
 OH Leuven - Antwerp: 0-0
18:25

18:13
 De witte, groene en rode vlaggen liggen klaar om straks voor een mooi visueel plaatje te zorgen namens OHL. De meegereisde Antwerp-fans laten nu horen dat ze zin hebben in nog een keer een sfeervolle voetbalavond.
17:55
 Welkom vanuit het King Power at Den Dreef Stadium voor OHL - Antwerp, een van de affiches op de laatste speeldag van de reguliere competitie waar nog iets op het spel staat. OHL weet dat een zege volstaat om de play-downs te vermijden, maar bij een ander resultaat wordt het nerveus kijken naar de wedstrijden van La Louvière (tegen Genk) en Zulte Waregem (tegen Charleroi). Antwerp hoopt aan het eind van een ontgoochelende competitie toch nog een positief orgelpunt te plaatsen. We tellen met u af naar het eerste fluitsignaal.
OH Leuven (OH Leuven - Antwerp)
OH Leuven: Maxence Andre Prévôt - Ewoud Pletinckx - Roggerio Nyakossi - Noë Dussenne - Henok Teklab - Siebe Schrijvers - Birger Verstraete - Takahiro Akimoto - Youssef Maziz - Thibaud Verlinden - Chukwubuikem Ikwuemesi
Bank: Takuma Ominami - Wouter George - Abdoul Karim Traoré - Kyan Vaesen - Lukasz Lakomy - Mathieu Maertens - Sory Kaba - Owen Jochmans - Davis Opoku

Antwerp (OH Leuven - Antwerp)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Yuto Tsunashima - Zeno Van Den Bosch - Glenn Bijl - Semm Renders - Xander Dierckx - Dennis Praet - Christopher Scott - Anthony Valencia - Gyrano Kerk - Vincent Janssen
Bank: Marwan Al-Sahafi - Isaac Babadi - Yannick Thoelen - Andreas Verstraeten - Kiki Kouyaté - Mahamadou Diawara - Youssef Hamdaoui - Eran Tuypens - Gerard Vandeplas

Vooraf
OH Leuven OH Leuven
Prévôt Maxence Andre 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 6/13 (46.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/20 (40%)

Pletinckx Ewoud 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1

Nyakossi Roggerio 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)

Dussenne Noë   6.3  
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)

Teklab Henok 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)

Schrijvers Siebe 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)

Verstraete Birger 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)

Akimoto Takahiro 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1

Maziz Youssef 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)

Verlinden Thibaud 6.1  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)

Ikwuemesi Chukwubuikem 6.6  
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)

Bank
Ominami Takuma  
George Wouter  
Karim Traoré Abdoul  
Vaesen Kyan  
Lakomy Lukasz  
Maertens Mathieu  
Kaba Sory  
Jochmans Owen  
Opoku Davis  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 7.8  
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/19 (31.6%)

Tsunashima Yuto   6.2  
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)

Van Den Bosch Zeno   6.3  
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)

Bijl Glenn 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)

Renders Semm 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)

Dierckx Xander 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)

Praet Dennis 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)

Scott Christopher 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)

Valencia Anthony 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Sleutelpasses: 1

Kerk Gyrano 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)

Janssen Vincent 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)

Bank
Al-Sahafi Marwan  
Babadi Isaac  
Thoelen Yannick  
Verstraeten Andreas  
Kouyaté Kiki  
Diawara Mahamadou  
Hamdaoui Youssef  
Tuypens Eran  
Vandeplas Gerard  

OHL heeft er een handje van weg om voor eigen publiek op de laatste speeldag de zege van het behoud te boeken. Zo verliep het de vorige twee seizoenen. Lukt dit voor het derde jaar op rij? Of steekt Antwerp stokken in de wielen aan Den Dreef?

Iedereen in Leuven herinnert zich nog wat er gebeurde op 17 maart 2024. Er moest gewonnen worden, maar KVM kwam over de vloer en maakte nog kans op Play-off 1. Een knal van Nsingi in minuut 92 zorgde voor een Leuvens delirium. OHL eindigde met evenveel punten als Charleroi maar met een beter doelsaldo en speelde geen play-downs.

Een jaar later zag het er op voorhand beter uit. In de weken voordien had OHL nagelaten om reeds zekerheid te krijgen over het behoud, maar de puntjes werden thuis tegen STVV op de i gezet. Door de Kanaries met 3-2 te verslaan, moesten de Leuvenaars niet op anderen rekenen en was een verlengd verblijf in de JPL weer een feit.

OHL moet LaLou en Essevee achter zich houden

OHL mag ook in 2026 proberen om zich op de slotspeeldag veilig te spelen. Het vat die speeldag aan op de twaalfde plek: winst betekent dus sowieso de redding. Indien de zege uitblijft, riskeert OHL nog voorbijgestoken te worden door La Louvière en/of Zulte Waregem. Zij spelen tegen respectievelijk Genk en Charleroi.

Antwerp heeft niets meer te winnen of te verliezen, maar eergevoel mag wel nog verwacht worden. De competitie heeft een ontgoochelend verloop gekend, daar komt Antwerp niet onderuit. Wel zal RAFC die met een zo positief mogelijk gevoel willen afsluiten en de fans de indruk willen geven dat er dit seizoen nog wat te beleven valt.

Geschorste bij zowel OHL als Antwerp

OHL mist nog altijd Leysen en Gil is geschorst. Bij Antwerp is Adekami onzeker. Van Helden, Engels, Somers en Hairemans blijven sowieso in de lappenmand. Foulon is ook geschorst na zijn rode kaart van vorig weekend. Volg OHL - Antwerp vanavond om 18u30 op VOETBALKRANT.COM!

Opvallend verhaal bij Antwerp: van mogen vertrekken in de winter naar basisspeler

21/03 1

Wat enkele maanden geleden nog een twijfelgeval was, groeit stilaan uit tot een opmerkelijk verhaal bij Royal Antwerp FC. Glenn Bijl knokte zich van testspeler naar basissp...

Van Bommel komt met pikante details over vertrek bij Antwerp en rol Paul Gheysens naar buiten

21/03 1

Mark van Bommel heeft voor het eerst uitgebreid teruggeblikt op zijn vertrek bij Antwerp. De Nederlander kende grote successen op de Bosuil, maar achter de schermen groeide...

LIVE: Stelt OHL weer voor eigen publiek het behoud veilig of eindigt Antwerp competitie met positieve noot?

10:45

OHL heeft er een handje van weg om voor eigen publiek op de laatste speeldag de zege van het behoud te boeken. Zo verliep het de vorige twee seizoenen. Lukt dit voor het de...

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 0-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 0-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 0-2 Union SG Union SG
