STVV wint cruciale inhaalmatch op Freethiel, redding voor Waasland-Beveren weer heel ver weg

STVV is erin geslaagd om zich te verzekeren van het behoud na een cruciaal inhaalduel op het veld van Waasland-Beveren. Bij de thuisploeg kreeg operatie redding een flinke knauw en eindigden ze de wedstrijd met 9.

Geklunkgel bij STVV

De wedstrijd was nog niet goed en wel op gang gefloten of Waasland-Beveren stond al op voorsprong. Na een mislukt schot van Nilsen liep de communicatie helemaal mis bij STVV. Hashioka en Schmidt keken naar elkaar maar gingen allebei niet voor de bal, Frey bedankte vriendelijk en legde de 1-0 simpel binnen.

Domme actie Vukotic doet match kantelen

Een droomstart voor de thuisploeg, dat virtueel gelijk stond met Moeskroen en niet meer alleen de rode lanaarn moest dragen. Maar Vukotic bracht de thuisploeg in problemen toen hij geheel onnodig een slag uitdeelde richting Brüls. Verboomen gaf de Serviër eerst nog geel maar na tussenkomst van de VAR en het bekijken van de beelden werd een rode kaart getrokken voor Vukotic, Waasland-Beveren nog een uur lang met z'n tienen.

De verwachtte muur werd opgetrokken maar hield niet lang stand. Een voorzet van Brüls botste alles en iedereen voorbij richting tweede paal. Daar mocht Suzuki moederziel alleen binnenwerken.

STVV profiteert

Elk puntje telt voor Waasland-Beveren in de strijd tegen degradatie maar na 5 minuten in de tweede helft was ook dat punt al weg. Cacace zette niet onaardig de bal voor richting tweede paal, daar kon Hashioka de bal nog net terugleggen richting Mboyo die met veel koelheid en een gelukje de 1-2 binnenwerkte.

Alsof het nog niet genoeg tegen zat voor Waasland-Beveren, kreeg Wuytens op enkele minuten tijd twee keer een gele kaart en bleef Waasland-Beveren met 9 achter op het veld. Niet veel later stond het al 1-3 voor de bezoekers. Jackers bracht nog goed redding op een poging van Suzuki maar de bal belandde op het bovenbeen van Mboyo en botste het doel in.

Net wanneer de situatie uitzichtloos leek voor Waasland-Beveren kwamen ze toch met de aansluitingsreffer op de proppen. Verstraete verscheen voor Schmidt en kopte de bal onder de Truiense doelman binnen.

Maar het mocht niet meer baten, de ruimtes werden te groot bij de thuisploeg en STVV profiteerde optimaal. Suzuki stond moederziel alleen in het strafschopgebied en kon de lage voorzet van Hashioka eenvoudig binnentikken.

STVV verzekert zich zo van het behoud in 1A, bij Waasland-Beveren is de stemming helemaal omgeslagen in vergelijking met de overwinning op Oostende van afgelopen weekend.