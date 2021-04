🎥 Ook ploegmaats nemen rode kaart Vukotic niet in dank af: "Wou hem kopstoot geven"

Hét kantelpunt van Waasland-Beveren - STVV was ongetwijfeld de rode kaart voor Aleksandar Vukotic.

Zeg maar gerust de domme kaart voor Vukotic. De Servische verdediger deelde een slag uit richting het gezicht van STVV-speler Brüls en werd na ingrijpen van de VAR getrakteerd op een rode kaart.

"Het is niet de eerste keer dit seizoen dat hij te agressief is in zulke duels. Ik had hem na die rode kaart wel een kopstoot kunnen geven van woede", vertelt collega-verdediger Jur Schryvers op de persconferentie achteraf.

Ook Dries Wuytens, die notabene zelf rood kreeg, begreep niet veel van de reactie van zijn ploegmaat. "Ik heb de beelden nog niet bekeken maar slim was het alleszins niet. Het was aan de zijlijn, bij een ingooi. Dan moet je niets doen. Ik weet niet wat er in hem om ging, maar Vuko is altijd net iets agressiever", weet de kapitein van Waasland-Beveren.

Nog geen excuses

De speler besefte meteen na de actie dat hij over de schreef gegaan was en kwam met uitvoerige verontschuldigingen. In de kleedkamer zelf heeft hij zich echter nog niet geëxcuseerd.

"Maar dat moest hij ook niet doen, nog niet. Dan zou hij enorm veel weerwoord hebben gekregen. Hij was aanwezig in de kleedkamer en bleef stil, dat was even het beste zo. De verontschuldigingen zullen later nog wel komen", besluit Schryvers.