Peter Maes tevreden met redding, maar: "Lang geleden dat ik me nog zo geërgerd heb"

Peter Maes werd met een missie gehaald bij STVV en is twee speeldagen voor het einde van de competitie ook in zijn opzet geslaagd: STVV is gered.

"Opdracht volbracht", opent Maes veelbetekenend op de persconferentie achteraf. "We startten niet goed, leken last te hebben van decmpressie na onze goede wedstrijd tegen KV Mechelen vorig weekend."

"We waren veel te slap bij het eerste doelpunt, niet daadkrachtig genoeg in de openingsfase. We trokken het spel meer naar ons toe maar konden niet gevaarlijk zijn. De rode kaart van Vukotic was in dat opzicht een kantelpunt, we begonnen erin te geloven en kregen kansen", analyseert hij de wedstrijd.

Na de rode kaart ging het opvallend vlot voor STVV en zeker met tegen 9 Waaslanders ging het heel snel voor de bezoekers. "Het bleef een moeilijke wedstrijd, het was lang geleden dat ik me nog zo geërgerd had tijdens een wedstrijd", vertelt Maes.

"Als we naar het globale traject kijken, ben ik wel tevreden. We hebben hier en daar wat puntjes weggegeven maar stonden er wanneer het moest. Deze 6 op 6 maakt heel veel goed. Nu kunnen we naar twee topwedstrijden toeleven in de best mogelijke omstandigheden", bllikt hij al even vooruit.

Complimenten voor Hayen

Maes beseft goed dat hij een stevige tik heeft uitgedeeld aan Waasland-Beveren en zijn collega-trainer Nicky Hayen. Hij sloot zijn persconferentie dan ook af met lovende woorden voor Hayen. "Wat hij presteert met Waasland-Beveren is volgens mij nog grootser dan het behoud van STVV."

"Hij moest vanuit het niets een ploeg bouwen en deed dat heel goed. Die laatste kloof met ons dichtmaken was misschien net niet genoeg, maar ik wil hem toch proficiat wensen met wat hij presteerde", besloot Maes zijn lofzang.