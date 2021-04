STVV zeker van voetbal in 1A volgend seizoen: "Maar krijgen geen extra bonus hiervoor"

STVV mocht absoluut niet verliezen op het veld van Waasland-Beveren om degradatiegevaar te ontlopen. De Truienaars wonnen tegen de rode lantaarn en zijn op twee speeldagen voor het einde al zeker van het behoud.

Na een overwinning tegen KV Mechelen pakt STVV ook de scalp van Waasland-Beveren en is het behoud zeker. "Maar een extra bonus krijgen we hier niet voor", klinkt het bij de jonge middenvelder Stan Van Dessel. "En laat ons eerlijk zijn, het is voor een ploeg als Sint-Truiden niet meer dan normaal dat we ons redden. Een extra verloning zou geen motivatie mogen zijn", meent hij.

Toch heeft het lang geduurd voor STVV helemaal zeker was van een extra seizoen in 1A, het zag er in het duel tegen Waasland-Beveren even niet goed uit na een vroege achterstand. "We maakten het onszelf veel te moeilijk. Zij hadden niets te verliezen en komen dan meteen op voorsprong...", klinkt het bij linksachter Cacace.

Kantelmoment

Ook Van Dessel beseft dat de druk nu van de Ketel is. "Er lag wel wat druk op de wedstrijd. Ook op die van vorige week, maar we konden gelukkig tweemaal met de winst gaan lopen."

Het absolute kantelpunt van de wedstrijd was ongetwijfeld de rode kaart van Vukotic op het halfuur. "Die kaart viel op een goed moment voor ons. Tijdens de rust bleef de coach positief, we hadden het numerieke voordeel en wisten dat de ruimtes groter gingen worden als we de bal bleven rondspelen", wat met 9 man nog meer bleek voor de bezoekers.