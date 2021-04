Wuytens begrijpt rode kaart niet: "Kijkt scheidsrechter naar Familie of Thuis dan?"

De kelk moest tot op de bodem leeg bij Waasland-Beveren, met ook nog een rode kaart voor kapitein Dries Wuytens. Al begreep hij zelf zijn uitsluiting niet.

"Die eerste gele kaart was echt een lachertje", steekt Wuytens van wal op de persconferentie na de wedstrijd. "Suzuki sprong al op nog voor ik hem kon raken", foetert hij.

Volgens de kapitein van Waasland-Beveren heeft de Japanse spits al een reputatie tegen hem, waar liet scheidsrechter Verboomen het na om zijn huiswerk te maken. "De ref zou zich beter wat meer voorbereiden. In plaats van naar 'Familie' of 'Thuis' te kijken kan hij misschien wat wedstrijden analyseren?", vraagt hij luidop.

"De tweede gele kaart was niet slim van mij. Ik dacht dat ik de bal nog zou kunnen spelen maar dat was niet het geval. Het is kl*te dat ik er niet bij zal zijn de komende wedstrijd maar dat is nu eenmaal voetbal", besluit hij.

Faire wedstrijd maar toch veel gele kaarten

Ook Nicky Hayen, trainer van Waasland-Beveren, was achteraf niet meteen te spreken over de wedstrijdleiding. "Het was een faire wedstrijd, maar toch hebben we bijna 7 gele kaarten gepakt na 7 fouten. STVV kon er ook wel enkele krijgen in dat geval, dus ik vond het zeker wat bizar", besloot hij.