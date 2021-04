Anderlecht pakt plaats 3 en mag dromen van Europees voetbal, STVV legde hen weinig in de weg

Anderlecht zit in play-off 1 en eindigt de reguliere competitie zelfs op de derde plaats. Voor Nieuwjaar had niemand in Neerpede daar nog van durven dromen. Ze deden hun werk op Stayen, al was het weer moeilijk tegen een laag blok.

Anderlecht maakte het zichzelf nog maar eens moeilijk op Stayen. Deze keer niet door het spel, want dat was wel vrij goed, maar door de kansen te missen. STVV lag met een dubbele muur voor zijn doel, maar in de omschakeling lagen er wel mogelijkheden. Murillo ging eens op wandel en besloot naast. Verschaeren kreeg vrije baan naar doel en deed hetzelfde. Enorme kansen!

© photonews

De Brusselaars hadden aan een punt genoeg, maar speelden toch met vuur. De zeldzame keren dat STVV eruit kwam, was het bibberen. Anderlecht stond immers met heel veel volk hoog en Mboyo of Suzuki één tegen één aanpakken, is toch wel een risico. De rust werd bereikt met dezelfde stand als bij het begin.

Laag blok

Anderlecht wou scoren, maar de présence in de zestien was niet genoeg of goed genoeg. Tegen een laag blok is het toch nog altijd iets anders dan tegen Antwerp en Genk. Paars-wit mag wel hoop koesteren, want het gaat allemaal toch wat makkelijker als ze ruimte hebben. Die was er op het kunstgrasveld absoluut niet. Een overvloed aan balbezit, maar het was vooral op het middenveld te doen.

© photonews

STVV had heel weinig aanvallende ambities, of kon ze toch niet waarmaken. Verschaeren en El Hadj zijn lichtgewichten om zich door een dubbele muur te wringen. En ook Ashimeru is geen krachtpatser. Nmecha had constant twee man in zijn nek. Dan is het moeilijk voor Anderlecht. Het gebrek aan kopkracht kan hen ook nog zuur opbreken. Een voorzet geven hoger dan manshoogte heeft amper zin, want er is gewoon niemand die er iets mee kan doen.

Nog veel mogelijk

Dan maar over de grond. Nmecha vond een dikke tien minuten voor tijd dan toch Verschaeren in de box en die maakte zijn eerdere misser goed. Een belangrijke voor het vertrouwen. En ze mogen blij zijn: normaal gaan ze zulke wedstrijden niet meer tegenkomen dit seizoen. We zien Genk, Club of Antwerp zich niet ingraven...

Vier wedstrijden op rij gewonnen, dat is ook een unicum dit seizoen. Anderlecht lijkt net op tijd in vorm. Wat er nog mogelijk is? Gezien de resultaten tegen Genk, Club en Antwerp dit seizoen... toch nog redelijk veel.