Verschaeren met een grote misser en de winnende goal: "En nu? We spelen op een hoog niveau. We gaan met vertrouwen naar die play-offs"

Een heel seizoen achtervolgen om dan op de laatste speeldag toch zekerheid te verwerven over de 'Champions play-offs'. Het is wel een rollercoaster geweest dit seizoen bij Anderlecht. Zeker voor Yari Verschaeren...

Verschaeren miste een open kans, maar zette dat recht. "Ik was heel content, zeker na die gemiste kans. Hoe ik kon missen? Ik weet het zelf niet. De keeper verraste me door uit te komen, maar ik had kalmer moeten blijven. Ik heb dat toch wat kunnen rechtzetten", klonk het achteraf. "Nmecha zag me lopen en ik raak hem goed. Ik voelde me wel goed op dat kunstgras, want ik ben dat gewend van bij de jeugd. De statistieken beginnen te komen, maar ik hoop op meer."

En nu? Anderlecht staat derde, maar gezien de resultaten tegen de andere deelnemers in het reguliere seizoen mogen ze van meer dromen. "We hebben vertrouwen. We kennen onze kwaliteiten en spelen nu op een hoog niveau. We gaan vol vertrouwen naar de play-offs. En als Anderlecht zijnde moet je altijd zo hoog mogelijk mikken. Maar het zal natuurlijk niet makkelijk zijn."