Anderlecht kan volgende zondag al zeker zijn van Europees voetbal: "Ja, maar we moeten zelf binnenhalen wat we verdienen"

Je zal maar op het juiste moment terug fit zijn. Elias Cobbaut profiteerde van de blessure van Hannes Delcroix om zich weer in de basiself van paars-wit te spelen. En intussen is hij in het bestspelende elftal van het seizoen van Anderlecht terechtgekomen.

Cobbaut deed het tegen STVV zeker niet slecht. Voor ons was hij zelfs een uitblinker. "We hebben verdiend gewonnen. We kwamen met een goeie intentie uit de kleedkamer. Tijdens de rust hadden we gezegd dat we rustig moesten blijven. Er is lang gesproken over dat we het niet zouden halen, maar wij zijn altijd in onszelf blijven geloven."

Als Genk volgende week de bekerfinale wint, is Anderlecht zelfs al zeker van Europees voetbal. "We zijn opgelucht dat we bij de eerste vier zitten. Nu moeten we alles geven. Dat is de kracht van dit team. We zijn volwassener geworden. Die mooie reeks doet ons deugd en nu is alles mogelijk."

Vincent Kompany beseft ook dat Genk hen een groot plezier kan doen. "Jullie geloven mij niet hé? Nee, ik ga niet supporteren voor Genk. Ik probeer die matchen neutraal te bekijken. Je moet niet hopen dat de tegenstand faalt. Je moet het zelf grijpen. In mijn ervaring weet ik dat als je hoopt op een misstap van Liverpool of Manchester United ze toch scoren in de laatste minuut. Ik wil zelf binnenhalen wat we verdienen."