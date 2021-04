Nuchtere Kompany is blij voor de fans: "Ze waren het winnen gewoon, ze konden het nooit appreciëren. Nu zien ze dat we ervoor werken!"

Op de tribune was het een gejuich van jewelste bij het Anderlecht-bestuur. In alle vreugde was er één man die zijn emoties goed onder controle hield: Vincent Kompany. "Zeg, ik ben wel nieuw in deze competitie, maar dit is toch niet het einde hé?", vroeg hij ons oprecht verbaasd.

Kompany was blij, maar besefte meteen dat ze eigenlijk nog niks in handen hebben. "Of ik blij ben dat we de kritikasters lik op stuk gaven? Kijk, in het voetbal - net zoals in het leven - krijg je nooit iets cadeau. Alles wat je bereikt, moet je afdwingen. En of het nu vroeg of laat in een competitie gebeurt, we hebben hard genoeg gewerkt om het te verdienen."

"Ik kijk uit naar de komende zes matchen, waarin we de lat weer hoger kunnen leggen en die verder in het teken van progressie staan. Tweede worden? Het is onmogelijk om de kleuren van Anderlecht te dragen en niet het hoogst mogelijke te ambiëren. Er is wel een verschil tussen zeggen en doen. Ik ben gewoon met de volgende wedstrijd bezig."

Na mijn eerste grote blessure gaf ook niemand mij nog een kans

Na de 1-1 tegen KV Mechelen geloofde er niemand meer in, maar Kompany gaf de moed nooit op. "Mijn eerste titel die in de Premier League vierde, kwam er na een doelpunt in de laatste minuut van de verlenging van de laatste wedstrijd. Ik heb geleerd nooit op te geven. Na mijn eerste grote blessure gaf ook niemand me nog kans en ik heb mijn grootste successen daarna nog beleefd. Je mag nooit opgeven."

Dus alles is nog mogelijk voor Kompany in de Champions' play-offs. Maar hij gaat er vanavond geen feestje om bouwen. "Dit is toch niet het einde van de competitie hé? Ik ben content voor de fans. Weet je, ze zijn het winnen altijd gewoon geweest, maar konden het nooit echt appreciëren. We hadden in het verleden ploegen waarvan de tweede ploeg nog kampioen van had gespeeld. Nu moeten we ervoor werken. Voor onze fans betekent dat veel. Ze zien dat er mensen binnen de club zijn die ervoor strijden."