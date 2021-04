Peter Verbeke triomfeert na 'Play-off 1 is weg': "Europees is eigenlijk een must, net zoals play-off 1 dat was"

De doelstelling was altijd om play-off 1 te halen, maar het werd een weg met veel hobbels. 'Play-off 1 al weg', hangt er omhoog in het huis van Verbeke. "Dit is heel belangrijk voor de club", zei Verbeke. "Iedereen weet dat de club in de problemen zat op alle niveau's. Play-off 1 was een absolute must, net als Europees voetbal. Ik hoop dat dit voor een déclic zorgt voor heel de club."

Verbeke zat nagelbijtend in de tribune. Net als Marc Coucke, Michael Verschueren, Jos Donvil... "Niet iedereen is zoals onze coach hé. Er was gezonde stress, want een punt pakken op STVV is niet zo voor de hand liggend als iedereen dacht."

Europees voetbal is heel belangrijk om jongens te overtuigen

En de kritiek verstomt intussen. Anderlecht begint te draaien... "Veel mensen waren niet akkoord met onze manier van werken. Onze scouting heeft een goeie kern samengesteld en we hebben een jonge staf rond Kompany verzameld. We hebben op het juiste moment de flow gevonden. We hadden geen budget in de winter. Nu is het zaak om jongens met ons project te overtuigen en Europees voetbal is daar erg belangrijk in. Nmecha? Dat kan ik nog niet zeggen. We willen het heel graag in ieder geval."

In de play-offs ligt weer alles open (behalve de eerste plaats natuurlijk). "Het zal niet makkelijk worden, maar om eerlijk te zijn: wij zijn Anderlecht en staan derde. Dus moeten we proberen tweede te worden. Daar moeten we vol voor gaan."