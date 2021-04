Standard kegelt matig Beerschot, met Bakkali aan de aftrap, uit de top acht

Beerschot speelde vandaag een matige partij op het veld van Standard en valt zo uit de top acht. Het seizoen voor de mannen van Will Still zit er dus op. De mannen van Mbaye Leye zullen na de bekerfinale nog zes wedstrijden spelen in play-off 2.

In de eerste helft was er weinig te beleven op Sclessin. João Klauss, de Braziliaanse spits van Standard, was de enige speler die aanvallend iets bracht. Zijn eerste twee kansen werden mooi gepakt door Vanhamel, maar de derde keer vas het vel raak voor de Braziliaan. In het openingskwartier van de tweede helft leek Beerschot het heft in eigen handen te nemen, maar op het uur kregen ze een penalty tegen. Amallah liet die kans niet onbenut en zo moest Beerschot een 2-0 achterstand inhalen om play-off 2 nog te bereiken. Uiteindelijk maakte Muleka er nog 3-0 van.

Pas in de laatste 20 minuten zag je de wil bij Beerschot om de top acht alsnog te bereiken. Voorzet na voorzet werd gedropt in de zestien, maar voorzet na voorzet werd ook ontzet door de verdediging van Standard. Het ontbrak Beerschot niet aan goede wil, maar vooral aan kwaliteit. Dat werd pijnlijk duidelijk bij alle kansen die Muleka had, de invallers die weinig bij brachten aan het spel en de keuze om Bakkali in de basis te zetten.

Zakaria Bakkali, het konijn

Will Still toverde met Zakaria Bakkali een konijn uit zijn hoge hoed. De gehuurde speler van Anderlecht stond voor het eerst in de basis bij Beerschot, maar zoals gevreesd, een konijn in een kippenhok blijft een konijn. Bakkali kon niet brengen wat hij in een ver verleden bracht bij PSV. De kleine flankaanvaller koos steeds voor de gemakkelijke opties en zorgde te weinig voor vooruitgang in het spel. Bij het minste contact ging hij gretig tegen de grond en zo verloor hij enkele keren het balbezit. Net na de rust dribbelde hij Bodart, maar kreeg hij de bal niet in doel, een tekenend beeld voor de Bakkali van de laatste jaren. Na 65 minuten werd hij dan ook naar de kant gehaald.

Leye mag tevreden zijn

Standard kan tevreden zijn met het bereiken van play-off 2. De concurrentie was moordend en met een jonge, onervaren coach is het niet vanzelfsprekend om in de top acht te staan. Als Standard volgende week de bekerfinale niet weet te winnen heeft het nog een tweede mogelijkheid om Europees voetbal te halen. Het is Mbaye Leye gegund.