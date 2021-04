Op het Kiel moeten meerdere knopen doorgehakt worden, ook die over coach Will Still: "Trots op mijn eigen parcours"

Het seizoen van Beerschot zit erop, maar niet in de bestuurskamer. Daar moeten deze week heel wat knopen doorgehakt worden. Over de spelers (aflopende contracten, huurlingen), maar ook over de coach. Gaan de Ratten door met Will Still?

Still moest overnemen van Hernan Losada en streed tot de laatste dag mee voor play-off 2. Dat lukte net niet en dus is het afwachten wat er gaat gebeuren. "We zullen zien wat de mensen boven mij beslissen. Voorlopig weet ik nog niet wat er zal gebeuren. Drie jaar geleden kwam ik naar hier als assistent van Stijn Vreven en we hadden toen één doel: Beerschot naar 1A brengen. We hebben sindsdien één finale verloren en één finale gewonnen, vorig jaar promoveerden we naar 1A", klinkt het in GvA.

Het ambitieuze Beerschot had wel gehoopt op die play-off-deelname. "Ik nam na een sterke start over van Hernán en heb er nu drie maanden opzitten als hoofdcoach. We eindigen negende. Kijk naar de ploegen die we achter ons laten. In het Engels zeggen we: ' Job done'. Wel, ik ben dus ook trots op mijn eigen parcours. Het was een mooi leerproces.”