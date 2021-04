Man van de match reageert op overwinning tegen Beerschot

Standard speelde gisteren het belangrijke duel tegen Beerschot. Klauss miste eerst nog twee kansen, maar maakte kort voor de rust de belangrijke 1-0. Hij werd verkozen tot man van de match.

Klauss, de Braziliaanse spits van Standard, maakte gisteren zijn vierde doelpunt van het seizoen voor Standard. Het was misschien wel het belangrijkste doelpunt van Klauss, want net voor de rust zette hij de Rouches op een 1-0 voorsprong. "Het belangrijkste vandaag was de overwinning, de drie punten binnenhalen. Nu zijn we zeker van onze plaats in play-off 2. Dat was oorspronkelijk niet ons doel, maar we waren bijna uit play-offs verdwenen, dus dat we dit nog behalen is goed. De overwinning geeft ons ook vertrouwen voor de bekerfinale", zei de spits na de wedstrijd aan Eleven Sports.

Volgende week speelt Standard de bekerfinale tegen KRC Genk. Klauss zag deze wedstrijd als de ideale voorbereiding voor die belangrijke finale: "We kunnen echt winnen in die finale. Volgens mij zijn de kansen 50-50 verdeeld. Het zal waarschijnlijk aankomen op details, want Genk heeft ook een zeer goede ploeg". Klauss kwam vandaag terug van een blessure en daar had hij nog dit over te zeggen: "Ik was drie weken uit met een blessure. Het was zeer belangrijk om terug in de ploeg te komen. Ik voel me heel goed in mijn vel en ik heb tijdens de wedstrijd geen pijn meer gevoeld. Ik moet de medische staff van Standard zeer hard bedanken om zo hard met me te werken".