Coach Beerschot blij met zijn ploeg: "Ik ben teleurgesteld, maar ook fier op alle spelers en de staff"

Will Still mag trots zijn op wat hij in zijn eerste maanden als hoofdtrainer heeft neergezet met Beerschot. Op de allerlaatste speeldag vielen ze uit de top acht, maar de coach van Beerschot is fier op zijn spelers.

Na de wedstrijd reageerde Will Still zeer rustig op wat hij daarvoor gezien had: "We speelden een redelijk goede wedstrijd in het algemeen. We zijn naar hier gekomen met goede bedoelingen, maar geven een doelpunt weg op het allerslechtste moment. We hebben die fase op voorhand nog enkele keren besproken: ofwel moet je de voorzet eruit halen, ofwel moet je gewoon beter verdedigen. Daaruit moeten we leren". Will Still maakte ook de balans op van het seizoen van Beerschot: "Mijn algemeen beeld van dit seizoen is zeer positief. Ik ben trots op wat we gepresteerd hebben. We hebben de play-offs niet vandaag uit handen gegeven, maar over het hele seizoen. Ik ben natuurlijk teleurgesteld, maar ook fier op alle spelers en de staff".

De coach van Beerschot vertelde ook nog dit aan Eleven Sports: "Je eindigt altijd op een verdienstelijke plaats. Als je negende moet eindigen, eindig je negende. Met de kern en mogelijkheden die wij hebben, ben ik blij met een negende plaats". Of Will Still ook volgend seizoen nog zal aanblijven als coach van Beerschot is nog niet duidelijk. "Of ik volgend seizoen nog trainer zal zijn van Beerschot weet ik niet. Ik ben daar ook totaal niet mee bezig, dat laat ik aan andere mensen over", besloot hij.