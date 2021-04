Vanhamel reageert na teleurstelling op het veld van Standard: "Het is zuur dat het op deze manier moet eindigen"

Mike Vanhamel speelde met Beerschot een zeer belangrijke wedstrijd op het veld van Standard. Ze gingen met 3-0 de boot in en zullen dus geen play-off 2 spelen dit seizoen.

"Ik hou een slecht gevoel over aan deze wedstrijd", zegt Mike Vanhamel, de keeper van Beerschot. "Dat we het seizoen zo moeten afsluiten, met een 3-0, is zeer spijtig. Op basis van de tweede helt is de uitslag wel terecht", voegde de doelman er nog aan toe. Het sleutelmoment in de wedstrijd was de penalty die voor de 2-0 zorgde. Daarover had Vanhamel dit te zeggen: "Die penalty maakt ons spel dood, maar dat is niet de enige reden dat we hier vandaag verliezen. Er waren ook heel wat dekkingsfouten in de verdediging. Spijtig dat we zo een mooi seizoen op deze manier moeten afsluiten", besloot de doelman.

Over het algemeen kan de doelman van Beerschot fier zijn op zijn prestaties dit seizoen. Ook tegen Standard schudde hij nog enkele knappe reddingen uit zijn mouw, maar tegen de drie Luikse doelpunten had hij weinig te beginnen. "Ik ben fier op wat we gepresteerd hebben, ook intern. We maakten een schitterend begin mee, kenden een terugval, zijn daar weer bovenop gekomen en hebben tot de laatste speeldag gestreden voor Europees voetbal. Het is zuur dat het op deze manier moet eindigen", zei Vanhamel nog aan Eleven Sports kort na de wedstrijd.