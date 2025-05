LIVE: Volksverhuis in Vorst, Pocognoli kiest voor Sykes achteraan

Vanavond weten we wie zich landskampioen 2025 mag noemen. De slotdag van de Champions' Play-offs belooft nagelbijtend spannend te worden. Club Brugge ontvangt om 18u30 Antwerp, Union neemt het op hetzelfde moment thuis op tegen AA Gent.

Eén ding is zeker: België maakt zich op voor een zinderende apotheose. Voor Union ligt de weg naar de titel open. Winnen tegen Gent volstaat om voor het eerst in 90 jaar kampioen te worden. Zelfs een gelijkspel kan genoeg zijn, zolang Club Brugge niet wint. Bij verlies hangt alles af van wat er op Jan Breydel gebeurt.

In Brugge blijft de hoop leven. Club móét winnen van Antwerp en rekenen op puntenverlies van Union om alsnog de schaal te grijpen. “Onze fans wilden ook dat Union kampioen werd twee jaar geleden", zei coach Nicky Hayen. “Maar wij hebben wél onze sportieve plicht gedaan.” Of AA Gent dat vanavond ook doet, is de hamvraag in West-Vlaanderen. En of ze überhaupt wel in staat zijn om de Brusselaars iets in de weg te leggen.

De spelers van Union weten wat er op het spel staat. De geel-blauwen kunnen zich onsterfelijk maken en in het rijtje treden van het mythische Union Soixante. Kapitein Burgess, doelman Moris en middenvelder Vanhoutte staan op het punt geschiedenis te schrijven. Trainer Sébastien Pocognoli heeft zijn manschappen al wekenlang voorbereid op deze ultieme kans.

Bij tegenstander KAA Gent zit het vertrouwen dan weer diep. De Buffalo’s beleven de slechtste play-offs ooit en kregen 29 goals tegen. De sfeer in de kern is bedrukt, spelers werden uit de selectie gezet en op supportersfora klinkt de roep om een nederlaag zelfs luider dan de wil om te winnen. Voer voor Brugse achterdocht.

Toch wil Gent-coach Danijel Milicevic van geen opgegeven strijd weten. “Ik heb al veel dingen gehoord, maar wij zijn professionals", klonk het strijdvaardig. “We hebben niks meer te verliezen.” Milicevic wil met opgeheven hoofd afsluiten en enkele jonge spelers nog een kans geven. Kan hij zijn ploeg nog één keer opladen?

De helikopter die de trofee zal afleveren, staat alvast klaar met Brussel als voorlopige bestemming. Maar in het Belgische voetbal is niets zeker tot het laatste fluitsignaal weerklinkt. Wordt het een geel-blauw volksfeest in Vorst? Of zorgt Gent alsnog voor ‘unscripted drama’ en vliegt de schaal richting West-Vlaanderen? Om 20u20 kennen we het antwoord.