Peter Vandenbempt ziet twee heel belangrijke open vragen na titel van Union SG

De landstitel is één ding. Maar wat staat er Union SG de komende weken en maanden allemaal te wachten?

Het is moeilijk om in een glazen bol te kijken, maar het mag duidelijk zijn dat de titel voor Union SG misschien nog meer in beweging zal zetten dan de voorbije jaren.

Het verhaal van Union SG doet een beetje denken aan KAA Gent tien jaar geleden, maar de Brusselaars zullen dezelfde fouten als de Buffalo’s niet maken.

“Philippe Bormans was er snel bij om te stellen dat Union zijn DNA niet mag verloochenen en op zoek moet blijven gaan naar spelers in lagere reeksen. En dat het zich niet mag laten verleiden hogere lonen uit te keren, zoals Gent dat wel deed”, zegt Peter Vandenbempt bij Sporza.

De bekerwinst van vorig seizoen heeft hen al geholpen. “Misschien kan Union dit keer wel zijn spelers en trainer behouden. Dat wordt afwachten wat dat geeft, want tot nu deed de club het telkens op nieuwe, frisse krachten”, aldus de analist.

Toch zijn er nog heel veel vragen die open blijven. “Zijn die jongens nog wel opnieuw te motiveren? En gaan ze zich niet te hard focussen op de Champions League? Het zijn interessante vraagstukken om te zien hoe Union ermee omgaat.”