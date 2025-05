In afwachting van nieuw stadion: waar gaat Union SG in de Champions League spelen?

Union SG is de nieuwe landskampioen. Dat betekent dat de Brusselaars meteen in de competitiefase van de Champions League hun intrede doen.

De landstitel pakken is één iets, maar vooral het feit dat daar direct een heel pak miljoenen van de Champions League tegenover staan maakt het helemaal af voor Union SG.

Middelen die de club goed kan gebruiken om verder te groeien, maar ook om te investeren in een nieuw stadion, zodat Union SG mettertijd Europese matchen in eigen huis kan afwerken.

Voor volgend seizoen moest het weer op zoek naar een ander stadion. “We hebben een akkoord met OHL, maar de Heizel is ook nog een optie”, liet CEO Philippe Bormans eerder weten. Leuven was ingepland voor de Europa League, maar dat moet nu herbekeken worden. Met de Heizel is er ook al een akkoord.

Voorzitter Alex Muzio beseft dat er nog heel wat werk op tafel ligt, maar van één ding is hij wel overtuigd: Union SG blijft een ploeg waar iedereen rekening mee moet houden.

“Ik denk dat zo lang Philippe Bormans, Chris O'Loughlin en ik hier zitten, Union ook in die top blijft. We zouden alle drie moeten omkomen in een brand of zo vooraleer dat niet meer het geval is”, is hij duidelijk.

Het nieuwe stadion is volgens hem ook veel meer waard dan een titel. “We hebben nu een momentum. Er leeft iets positiefs rond onze club. We willen een groen stadion bouwen dat ook iets positief gaat betekenen voor de buurt. Dat is nu de belangrijke volgende stap.”