Union SG, leeggeroofd zoals elk jaar? Een overzicht van de vertrekgeruchten bij de kampioen

Elk seizoen bij Union Saint-Gilloise is een concrete toepassing van de mythe van Sisyphus: alles lijkt opnieuw te moeten gebeuren. Maar deze keer kan de Champions League veel veranderen.

Pocognoli zal waarschijnlijk niet reageren op de oproep van Lens

De grote architect van de titel, zo wordt verteld in het Dudenpark, is coach Sébastien Pocognoli, die de legende van Union werd door na 90 jaar eindelijk deze titel terug te brengen. En net als Mazzù, Geraerts en Blessin voor hem, vraagt men zich af of Poco niet zal vertrekken en zal profiteren van deze nieuwe roem.

Volgens het cliché is er niets zeker in het voetbal, maar het is waarschijnlijk dat het een behoorlijke ommekeer zou vergen voor Pocognoli om USG te verlaten. Racing Lens heeft hem als prioriteit gesteld om Will Still op te volgen.

Maar twee woorden kwamen vaak terug in de toespraak van de coach: Champions League. In een video die op social media verscheen, benadrukte hij nogmaals in de kleedkamer dat volgend seizoen, hij er zal zijn om het met zijn spelers te beleven. Lens heeft niet de argumenten om Pocognoli ervan te overtuigen dit droom nu op te geven.

Charles Vanhoutte zal mooie aanbiedingen krijgen

De baas van het middenveld van Union, Charles Vanhoutte, is een van de mogelijke vertrekkers deze zomer. De Bundesliga, maar vooral Ligue 1 en La Liga, tonen concrete interesse in de middenvelder die dit seizoen een enorme sprong heeft gemaakt. Wat is de prijs die Union vraagt? Officieel is deze niet vastgesteld; Vanhoutte wordt geschat op 5 miljoen en heeft nog twee jaar contract.

Op 26-jarige leeftijd is dit misschien de laatste kans voor Charles Vanhoutte om in het buitenland te spelen en we weten dat hij ervan droomt. USG zal zijn salaris niet aanzienlijk verhogen, zoals bevestigd door voorzitter Alex Muzio na het kampioenschap: "Onze werkwijze zal niet veranderen met de Champions League". Maar we kunnen ons ook voorstellen dat Charles Vanhoutte niet zomaar bij elke club zal tekenen: het moet Europa zijn.

Noah Sadiki? Onmogelijk om te houden

Hij is misschien wel de Unionist die het minst heeft uitgesloten om te vertrekken. "Ik weet dat ik aanbiedingen zal krijgen als ik mijn werk goed doe, het ligt in mijn handen", zei hij de afgelopen weken, vooral tijdens het Gala van de Ebbenhouten Schoen. Zijn uitstekende seizoen maakt dat er interesse is, vooral vanuit Duitsland.

Dit is de keerzijde van het succes van Union: de grote Europese clubs hebben de prestaties van spelers als Mitoma, Boniface, Undav en Amoura na hun vertrek goed opgemerkt, en weten dat ze minder geld moeten uitgeven om een speler van USG te krijgen dan van Club Brugge. Op 20-jarige leeftijd en gewaardeerd op 10 miljoen euro kan Sadiki veel opleveren en Union zal zijn vertrek niet in de weg staan.

Promise David of Franjo Ivanovic: wie vertrekt?

We kunnen onthullen dat afgelopen zondag een scout van Lille aanwezig was om de wedstrijd van Franjo Ivanovic bij te wonen. De Kroatische aanvaller speelde zijn beste wedstrijd van de Play-offs en scoorde een bijzonder mooi doelpunt. Promise David staat ook op de lijst van Lille, maar de Serviër staat bovenaan op het verlanglijstje.

En als een van de twee moet vertrekken, zal het waarschijnlijk Ivanovic zijn, die een ongelooflijk seizoen achter de rug heeft (56 wedstrijden, 24 doelpunten). Hoewel hij een beetje afzwakte in de Play-offs, wordt de aanvaller gezien als een groot talent waar Europa naar zal dingen, en USG weet dat het moeilijk zal zijn om hem te behouden. Wat Promise David betreft, hoewel hij zich heeft ontwikkeld, heeft de Canadese aanvaller ook tekortkomingen getoond gedurende het grootste deel van het seizoen en zal hij niet tegen een langer verblijf in Dudenpark zijn.

De Champions League, een sterke troef

De Champions League-hymne klonk meerdere keren in het Marienstadion en het gemeentehuis van Sint-Gillis na de titel. Het spelen van dit toernooi is de bekroning voor veel Unionisten: de routiniers die er al jaren zijn, zullen, tenzij er een onweerstaanbare aanbieding komt, niet het schip verlaten.

Wat met de aflopende contracten?

Er is echter de kwestie van de contracten: Christian Burgess, wiens contract afloopt, zal hij verlengen? Het zou verrassend zijn als dit niet het geval is. Kevin MacAllister en Koki Machida kunnen al deze zomer veel geld opleveren, en hun contracten eindigen over een jaar: als USG vasthoudt aan zijn principes, zal het geen enorm salaris aanbieden bij verlenging, en zou het veel geld verliezen als het hen gratis laat vertrekken in juni 2026.

De Japanner wordt geschat op 10 miljoen euro en wordt elk jaar genoemd bij grote clubs, de Argentijn wordt geschat op 6 miljoen. Aan onze microfoon verklaarde MacAllister dat het zijn prioriteit was om bij Union te blijven (de club heeft een contractverlengingsclausule), maar dat hij zou afwachten hoe de zaken uitpakken deze zomer.

Het WK in gedachten

Tenslotte moet natuurlijk rekening worden gehouden met het feit dat het WK er over een jaar aankomt. Promise David, die recentelijk international is geworden voor Canada, kan het risico nemen van club te veranderen en zich niet aan te passen, en zo mogelijk een selectie voor het "thuis"-WK mis te lopen? Koki Machida daarentegen heeft misschien een toptransfer nodig om zeker te zijn van een selectie voor Japan.

Zelfs Charles Vanhoutte, die recentelijk werd genegeerd door Rudi Garcia gezien de concurrentie op het middenveld, denkt misschien dat als hij ook maar de kleinste kans wil maken om Rode Duivel te worden, hij zijn geluk moet beproeven bij de Europese subtop. Met het risico, net als Senne Lynen of Siebe Van der Heyden, te mislukken in het buitenland en van de radar van de nationale ploeg te verdwijnen. Zoveel elementen om rekening mee te houden, met één zekerheid echter: bij Union maken ze zich geen zorgen. Want elk jaar is het hetzelfde liedje, met de resultaten die we vervolgens kennen...