Marc Degryse maakt opvallende vergelijking over Sébastien Pocognoli

Zijn eerste seizoen bij Union SG was meteen prijs voor Sébastien Pocognoli. Marc Degryse maakt alvast een opvallende vergelijking.

Sébastien Pocognoli slaagde in wat de trainers voor hem bij Union SG de voorbije jaren helemaal niet lukte: de landstitel pakken in de Jupiler Pro League.

De voorbije week was Hein Vanhaezebrouck opvallend enthousiast over Pocognoli en daar is volgens Marc Degryse immers een heel goede reden voor.

“omdat ik - en Hein waarschijnlijk ook - veel van Pocognoli herken in Vanhaezebrouck”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws. “Om te beginnen speelt Pocognoli het geliefkoosde systeem van Hein.”

Maar er zijn nog meer gelijkenissen, aldus de analist. “Voorts straalt hij datzelfde zelfbewustzijn uit dat Hein zo kenmerkte in zijn beste dagen. En als ik de interviews lees met de spelers van Union, dan kan Pocognoli blijkbaar de kleedkamer raken met een sterke communicatie.”

Ook dat kon van Hein Vanhaezebrouck niet ontkend worden. Degryse sluit af met een open vraag over Pocognoli. “Hebben we hier te maken met een nieuwe Hein Vanhaezebrouck?”