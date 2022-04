Invaller Bongonda schenkt Genk drie punten en leidersplaats tegen KV Mechelen na dol slotkwartier

Racing Genk is na een 6/6 (even) leider in de Europe Play Offs. De Limburgers wonnen in het eigen stadion met 4-2 van KV Mechelen na een dol slotkwartier.

De bezoekers namen het heft in handen in de openingsminuten en wilden duidelijk de leidersplaats bezetten in de Europe Play Offs. Racing Genk bleef dan weer in hetzelfde bedje ziek als vorige week tegen AA Gent en slaagde er niet in om te overtuigen.

In het openingskwartier had KV Mechelen maar liefst 63% balbezit maar het was lastig om ook kansen te puren uit dat balbezit. Net voor het halfuur kreeg Storm dan toch veel ruimte nadat Munoz uitgleed. Schoofs kreeg de lage voorzet van Storm niet voorbij een uitsteekend keepende Vandevoordt.

Het leek wel alsof die kans de thuisploeg wakker maakte 5 minuten later stond het 1-0 De oprukkende Munoz werd uit het oog verloren op de linkerflank van KV Mechelen en kon het openingsdoelpun voorbij Coucke in de verste hoek schuiven.

Ook in de tweede helft luidde een grote kans een doelpunt in enkele minuten later. Hairemans trof eerst nog de deklat na een pegel van buiten de 16 maar enkele minuten later was het toch raak. Cuypers kon een voorzet van Vanlerberghe aan de tweede paal achteruit koppen en daar stond Hairemans klaar om de gelijkmaker in doel te werken.

Na het doelpunt volgde ook even een betere periode van KV Mechelen maar opnieuw zonder grote kansen. Bij Genk kwamen de kansen er via McKenzie en Onuachu maar die konden hun pogingen niet kadreren.

Op naar het slotkwartier en de ingevallen Bongonda. De winger vond eerst nog Coucke op zijn pad maar 4 minuten nadat hij tussen de lijnen werd gebracht, had hij al gescoord. De Genkse nummer 10 kreeg de bal aangespeeld van Paintsil, maakte ruimte voor zichzelf om dan laag voorbij Coucke te trappen.

RC Genk naar de leidersplaats? Toch niet want een geniale ingeving van Rob Schoofs zorgde ervoor dat de bordjes enkele minuten later opnieuw gelijk hingen. Vandevoordt anticipeerde op een voorzet van Schoofs bij diens vrije trap maar de middenvelder besloot om verrassent zelf op doel te trappen en verraste de Genkse goalie.

Maar Bongonda wou absoluut matchwinnaar worden en een plaatsje in de basiself van volgende week claimen. BIj een vrije trap vanop zo'n 25-30 meter besloot hij ook om rechtstreeks te trappen. Coucke was duidelijk ook niet echt voorbereid op een afstandsschot en kwam te laat om de bal uit zijn benedenhoek te duwen.

In de blessuretijd lukte het Cuypers niet om de 3-3 in doel te werken omdat Lucumi zich werkelijk voor de bal smeet. Een minuut later gingen de boeken toe voor KV Mechelen nadat Paintsil de Cegeka Arena deed ontploffen met de 4-2.