Bernd Storck doet oproep na glansprestatie van invaller Bongonda: "Hij krijgt hier veel te veel kritiek"

De invallers deden het voor Racing Genk tegen KV Mechelen. Bongonda als uitblinker met twee doelpunten maar ook Joseph Paintsil was goed voor een doelpunt. Achteraf was Genk-trainer Bernd Storck dan ook enorm fier op zijn spelers.

"Het was een enorm intense wedstrijd tussen twee ploegen die wilden voetballen en winnen. We zagen heel veel tactiek vandaag en in de openingsfase vonden wij niet echt antwoorden. Gelukkig houdt Vandevoordt ons recht met zijn redding op de kans van Schoofs. Daarna komen we meteen op voorsprong via een counteraanval, en dat in ons eigen stadion", beseft Storck maar al te goed.

Na het openingsdoelpunt was Genk de betere ploeg maar aan de start van de tweede helft kwamen de bezoekers opnieuw opzetten. "Na de 1-1 beterede het dan toch. Met Hrosovsky bracht ik nog ervaring en voorin hebben we heel wat positiewissels doorgevoerd. Ze scoren dan op prachtige wijze de 2-2 maar we wilden deze wedstrijd winnen", klinkt het.

© photonews

En om te winnen, daarvoor deed Storck beroep op Theo Bongonda als invaller. "Theo is een heel goede speler maar hij krijgt hier enorm veel kritiek. Zijn kwaliteit kwam vandaag opnieuw bovendrijven."

"Dat hij op de bank startte? Hij accepteerde die situatie. Ik praat genoeg met de spelers, ook met diegene die niet altijd starten. Theo accepteerde de situatie zoals hij is, dat hij op de bank zou starten. Zo praat ik ook met Paintsil want hij doet het altijd fantastisch op het trainingsveld staat altijd klaar om goed in te vallen"', strooit Storck met lof.

© photonews

Met 6 op 6 is RC Genk alvast perfect aan de Europe Play Offs begonnen. Maar de weg naar een mogelijk Europees ticket is nog lang, dat beseft de Duitse coach maar al te goed. "Er komen nog 4 belangrijke wedstrijden aan, te beginnen in Charleroi. Dat wordt weer een heel andere wedstrijd als nu tegen een ploeg dat net iets defensiever staat. Maar ze zullen ons uiterste best doen om te winnen', blikt hij al even vooruit.