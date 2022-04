Bernd Storck geeft aan waarom Trésor niet in selectie zat tegen KV Mechelen: "Dan moet ik mijn ploeg in bescherming nemen"

Opvallende afwezige in de ruime voorselectie van Racing Genk: Mike Trésor. De fijnbesnaarde was fit, maar werd door Storck niet opgenomen in de 22-koppige selectie voor de wedstrijd tegen KV Mechelen.

Voor aanvang van de 4-2-overwinning tegen KV Mechelen gaf Bernd Storck voor de camera van Eleven Sports tekst en uitleg bij het passeren van Mike Trésor. Zonder in detail te treden, gaf de Duitser aan dat het ging om een disciplinaire schorsing. "Weet je, regels zijn regels. En die gelden voor iedereen. Als er iemand in slaagt om die regels enkele keren te overtreden, dan moet ik ingrijpen. Het is mijn taak om de ploeg in bescherming te nemen en dat heb ik ook gedaan", gaf Bernd Storck aan. Mike Trésor (22) werd afgelopen zomer voor 3,5 miljoen weggeplukt bij Willem II. In 36 wedstrijden kwam hij nog niet tot scoren en leverde hij acht assists af. Trésor staat nog tot medio 2025 onder contract in de Cegeka Arena.