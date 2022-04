Bernd Storck heeft goed op Bongonda ingepraat: "Ben helemaal niet teleurgesteld of gefrustreerd omdat ik op de bank moet starten"

Het blijft lastig voor Theo Bongonda om de 7 miljoen euro die Genk voor hem betaald heeft aan Zulte Waregem te rechtvaardigen. Maar tegen KV Mechelen was hij de absolute matchwinnaar.

In de 78e minuut en bij een 1-1 stand werd Theo Bongonda op het veld gegooid door trainer Bernd Storck. Weinig speelminuten, maar zeker niet te weinig want in dat kleine kwartier scoorde de winger twee keer waardoor Racing Genk met 6/6 aan de Europe Play Offs begint.

Op de persconferentie achteraf zei Genk-trainer Bernd Storck al dat hij het woord bankzitter maar niets vond omdat hij in zijn ogen geen vaste bankzitters heeft maar wel een grote kern met heel veel goede spelers die altijd hun kans zullen krijgen als ze in de goede flow zitten. Zo heeft hij ook met Bongonda gepraat afgelopen week en dat werpt duidelijk zijn vruchten af.

Want het juk van egoïsme of egocentrisme lijkt Bongonda naast het veld van zich afgeschud te hebben. Na zijn doelpunt nog even het vingertje maar tegenover de pers kon hij geen slecht woord zeggen over de keuzes van zijn trainer.

"Het belangrijkste vandaag zijn de drie punten. Oké het is leuk om mijn steentje daaraan te kunnen bijdragen met 2 doelpunten maar het team is belangrijker", klinkt het.

We kunnen ons voorstellend dat Theo Bongonda niet de makkelijkste bankzitter is voor een coach maar zelf relativeerde hij zijn rol al heel snel. "Ik was niet extreem teleurgesteld of gefrustreerd. Iedereen verrdient het om zijn kansen te krijgen, je moet denken aan het geheel van de ploeg. Ik probeer gewoon de momenten te pakken die ik krijg", besluit hij.