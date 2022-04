Hairemans baalt na vroege wissel tegen Racing Genk: "Het stond net goed volgens mij"

Geoffry Hairemans was met een doelpunt en een afstandsschot op de deklat een van de gevaarlijkste mannen van KV Mechelen tegen Racing Genk. Ook hij was teleurgesteld na de verloren partij.

"We hadden het gevoel dat er meer in zat vandaag. Na die 2-2 dachten we dat het puntje wel binnen zou zijn maar dan valt toch nog die 3-2. In het slot speel je alles of niets en dan scoren ze nog eens. In de omschakeling zijn ze zo gevaarlijk", analyseert Hairemans na de partij.

"Aangezien ze man op man speelden, wisten we dat we het ze lastig konden maken als we veel positiewissels zouden doorvoeren in ons spel. We kwamen er goed uit maar uiteindelijk verliezen we wel 4-2 terwijl dit net de wedstrijd was die we absoluut niet wilden verliezen met het oog op de dubbele confrontatie met AA Gent."

Hairemans scoorde op het uur de 1-1 gelijkmaker en een minuut eerder zag hij een pegel op de dwarsligger uiteen spatten. "Ik voelde me goed vandaag", klinkt het. "Het was wel jammer dat ik er zo snel uit moest. We maakten net de 1-1 en ik vond dat het goed stond. Maar ja, dat is de keuze van de trainer en hij wou er iemand fris in zetten waarschijnlijk. Dan is het jammer dat het niet beter uitdraaide. Al hebben we hier zeker geen slechte partij gespeeld", besluit de winger van KV Mechelen.