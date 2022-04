Wouter Vrancken hekelt tegendoelpunt na verlies tegen RC Genk: "Geven het te makkelijk uit handen"

KV Mechelen mocht lange tijd hopen op minstens één punt in Genk maar verloor uiteindelijk met 4-2 na een spectaculaire slotfase. Mechelen-coach Wouter Vrancken was achteraf vooral niet te spreken over één fase.

"Deze wedstrijd eindigt in een grote ontgoocheling voor ons", opent Vrancken op de persconferentie. "Op basis van de tweede helft en hoe we die beginnen, is het heel zuur hoe we dat derde tegendoelunt krijgen', klinkt het.

Enkele minuten na de 2-2 van Schoofs trapte Bongonda RC Genk opnieuw op voorsprong met een vrije trap vanop zo'n 25 meter. Dat de bal in doel ging, kwam vooral door de Mechelse muur die helemaal open ging. "Eigenlijk is die vrije trap gewoon slecht getrapt maar de muur draait helemaal open waardoor Coucke geen kans meer maakt."

"We zaten goed in de wedstrijd en die 1-1 gaf ons opnieuw energie maar door zo'n situatie geven we het opnieuw uit handen. Je moet gewoon blijven staan in die muur en de punten niet zo weggeven", blijft hij refereren naar die fase.

"Niet veel niveauverschil"

KV Mechelen kon met een overwinning naar de leidersplaats springen in de Europe Play Offs maar ziet Genk nu drie punten uitlopen. Geen verloren zaak volgens de KVM-trainer: "Het zal volgens mij pas op de laatste speeldag beslist worden wie al dan niet barrages speelt. Er zit niet veel niveauverschil tussen de 4 ploegen in deze nacompetitie. Dat is enorm leuk om daarbij te horen als je objectief naar ploegen zoals Genk en Gent kijkt", besluit hij.