LIVE: KV Mechelen en Westerlo onder druk in de Europe Play-offs maar de blessurelast is totaal verschillend

KV Mechelen staat na het verlies in Charleroi onder druk in de Europe Play-offs. Datzelfde kan ook wel gezegd worden van Westerlo, dat nog niet wist te winnen in deze play-offs.

KV Mechelen en Westerlo zijn de nummers 8 en 9 uit de reguliere competitie. Zij behoren dus, op papier, tot de drie beste teams in deze play-off op basis van de behaalde punten in het eerste gedeelte van het kampioenschap. Omdat de verschillen zo miniem zijn, wil dat haast niets zeggen, maar je zou wel verwachten dat zo'n ploegen op zijn minst vooraan meedoen in de Europe Play-offs.

Malinwa staat momenteel tweede in de Europe Play-offs, maar het verschil met leider Charleroi is nu ineens wel drie punten. Het is toch belangrijk om die kloof niet te groot te laten worden en daarom moet er gescoord worden in de 'Europese ontmoeting' met Westerlo. Beide ploegen spelen nu immers twee keer op rij tegen elkaar, dinsdagavond in Mechelen en zaterdag in Westerlo.

Westerlo wacht nog op eerste zege

Als Mechelen al onder druk staat, is dat voor Westerlo zeker het geval. De Kemphanen zullen toch ook nog een rol van betekenis willen spelen. Met een achterstand van vijf punten op Charleroi is het kantje boord. Het gevolg van het begin van de play-offs, met een verliespartij en drie gelijke spelen voor Westerlo. Het is dus nog wachten op die eerste overwinning.

Als die er Achter de Kazerne zou komen, springt Westerlo wel meteen over de Kakkers. In zijn laatste drie matchen kwam Westerlo telkens terug van een achterstand: de wil is bij de spelers van Timmy Simons dus nog aanwezig om de rug te rechten. Bovendien moet met Bos slechts één van hun ploegmaats verstek laten gaan dit weekend.

KV Mechelen mist sterkhouders

Een heel andere situatie bij KVM, dat toch meerdere sterkhouders mist. Touba, Foulon en Antonio kunnen niet gerecupereerd worden. Raman is nog niet hersteld van de in Charleroi opgelopen blessure. De vraag is of KV ook zonder hen in het spoor van Charleroi kan blijven. Volg KV Mechelen - Westerlo vanavond om 20u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!