Gretig Gent houdt stand tegen Oostende en maakt play-off 2 opnieuw razend spannend

AA Gent en KV Oostende hebben play-off 2 nog een beetje spannender gemaakt. Na een boeiend duel in de Ghelamco Arena zijn het Mechelen en Standard die kunnen profiteren om halfweg de leiding te pakken. En er is nog veel mogelijk.

AA Gent ging op speeldag 2 in play-off 2 onderuit op Sclessin, KV Oostende deed een dag later hetzelfde in Mechelen. En zo was de kloof tussen beide ploegen vier punten met nog vier wedstrijden voor de boeg. De Buffalo's wisten dus wat er moest gebeuren, terwijl Oostende een heel goede zaak kon doen.

Vanhaezebrouck zoekt en vindt grinta

Vanhaezebrouck stuurde gretig bij en gooide Malede, Kums en Samoise in de ploeg voor Mohammadi, Tissoudali en Owusu. Door de inbreng van jeugdproduct Samoise verschoof Castro-Montes naar de linkerflank. Blessin deed het met twee nieuwkomers: Vandendriessche en Jäkel, Hendry was niet fit.

© photonews

© photonews

Aan bedrijvigheid en grinta alvast geen gebrek bij Samoise en co. De Buffalo's gingen meteen op zoek naar de voorsprong en kregen die op het kwartier ook. Een heerlijke bal van Castro-Montes werd door Yaremchuk al even knap in de bovenhoek geknald.

Diezelfde Yaremchuk miste daarna heel wat mogelijkheden om voor de rust de wedstrijd al in een beslissende plooi te leggen: 1-0 bij de koffie. Oostende kwam veel gretiger uit de kleedkamer en wist dat het iets moest gaan terugdoen.

Bibbergeld

Het was echter de thuisploeg die er 2-0 van maakte. De Kustboys kregen een corner niet weg, Godeau profiteerde om de dubbele voorsprong binnen te koppen. Al kon Gent niet lang gerust zijn, want drie minuten later kreeg Bolat een voorzet niet onder controle en mocht Hjulsager het doelpunt van de hoop van dichtbij maken.

© photonews

© photonews

En dus was het toch nog een halfuurtje bibbergeld betalen voor de Buffalo's, die toch steeds minder uit de omknelling wegraakten en uit de omschakelingsmomenten ook weinig haalden om een verlossende derde treffer te maken.

Gueye en Sakala kwamen in de buurt van Bolat, maar de thuisploeg hield uiteindelijk wel stand en komt zo tot op een puntje van Oostende in de stand. Standard of Mechelen kunnen mits winst leider worden in play-off 2, sowieso staat alles halfweg play-off 2 op een zakdoek.