AA Gent aast op een Europees ticket

AA Gent won gisteren, voor een tweede keer, sterk van KV Oostende. Door twee keer te winnen tegen de kustboys hebben de Gentenaren het Europees ticket plots weer in eigen handen. Om Europa in te gaan, moeten de Oost-Vlamingen de goeie resultaten echter wel doortrekken.

Afgelopen weekend won AA Gent sterk met 0-4 tegen de ploeg aan zee. Het was al de tweede keer die week dat Gent tegen Oostende kon winnen. De Buffalo’s wisselen vaak goede en slechte resultaten met elkaar af, maar als ze Europa in willen gaan, moeten Vanhaezebrouck en co toch eens consistent kunnen zijn, dat zegt ook Castro-Montes.

“In de reguliere competitie hadden we ook af en toe een goede flow, gevolgd door een mindere, en dat moeten we absoluut vermijden. Als we deze goede resultaten kunnen verder zetten, zal het, ondanks de mindere seizoensstart, een min of meer geslaagd seizoen zijn”, aldus Castro-Montes op de website van de Buffalo’s.