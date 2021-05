Nicolas Lombaerts overweegt zijn opties en gaat voor zijn trainersdiploma

Nicolas Lombaerts heeft zijn profcarrière afgesloten. De voormalige Rode Duivel en ex-speler van Gent, Zenit en Oostende richt zijn pijlen nu op een nieuwe carrière. Maar daar neemt hij zijn tijd voor.

Trainer worden is één van de opties. "Ik ben momenteel volop bezig met mijn trainerscursus en dat bevalt me enorm. Ja, ik sprak inderdaad ook al met enkele mensen bij AA Gent, maar ik ben er nog niet helemaal uit. Ik wil me ook niet te snel binden of me vastpinnen op een bepaalde functie", klinkt het bij Het Nieuwsblad.

"Ik sluit ook niets uit: zo sta ik zowel open voor een rol in een jeugdopleiding, maar ik zou ook zeker niet neen zeggen tegen een aanbieding als assistent bij een eerste elftal. Bovendien, er zijn ook nog andere mogelijkheden in het voetbal, dus ik hou graag al mijn opties nog even open."