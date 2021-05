"Mentale tik na tegendoelpunt? Is zo in het voetbal van Champions League tot in vierde provinciale"

AA Gent pakte de drie punten tegen KV Oostende en leeft zo toch nog op hoop wat betreft play-off 2. Hein Vanhaezebrouck was een tevreden trainer, al zag hij ook nog werkpunten na de 2-1 tegen de Kustboys.

"We begonnen heel goed aan de match. Op training woensdag liep het nog niet perfect, maar nu is eruitgekomen wat we wilden en dat leverde ook kansen én een prachtig doelpunt op. Maar: we hadden voor de rust al minstens twee keer moeten scoren", aldus Hein Vanhaezebrouck.

"We slikken te snel de 2-1 na de dubbele voorsprong. Het was een vermijdbaar doelpunt op verschillende vlakken. Dan weet je dat Oostende risico's gaat nemen en er alles gaat ingooien, maar we hebben geen echte kansen meer weggegeven. Dat is positief, al hadden we ook de match moeten doodmaken."

Pompen, pompen, pompen

"Dan zou de druk bij hen geen liggen en dat gebeurde nu niet, dus is het pompen, pompen, pompen tot minuut 94. Het mentale aspect? Dat zit altijd in het voetbal", is de oefenmeester van de Buffalo's duidelijk.

"Scoren geeft een boost, een goal slikken geeft een mentale tik. Dat is zo in de Champions League en in vierde provinciale. Je moet je daar snel proberen over te zetten, maar het is niet abnormaal dat er een gevoel van drive kwam bij Oostende na hun aansluitingstreffer."