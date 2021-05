Aanvaller Gent in een dipje? Vanhaezebrouck reageert: "Misschien op krachten komen door Suikerfeest" en "Hij gaat nog belangrijk zijn"

De laatste paar weken gaat het toch wat minder met Tarik Tissoudali bij AA Gent. Hij miste enkele grote kansen en zat tegen Oostende op de bank.

"Tarik Tissoudali is een fantastische gast en hij werkt heel hard op training. Maar hij was moe", verduidelijkte Hein Vanhaezebrouck na de zege van Gent tegen Oostende.

Suikerfeest

"Hij maakte vaak de meeste meters bij ons en ook de meeste snelle meters bij ons, ik heb hem nu rust gegund.

"Hij heeft ook de Ramadan gevolgd en nu is er het Suikerfeest. Hopelijk kan hij zo op krachten komen. Hij gaat nog belangrijk zijn voor ons in de laatste drie matchen, we gaan hem nog zien."