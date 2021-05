Spanning op #KVOGNT: "Iedere match overleven, maar het kan zondagavond gedaan zijn" vs "Revanche nemen"

AA Gent won in de midweek met 2-1 van KV Oostende en heeft zo opnieuw alles in eigen handen in play-off 2. Maar ook de Kustboys blijven er vol in geloven.

"Of dit een mentaal keerpunt was? Neen, daar doe ik niet meer aan mee. We hebben het aan Mechelen te danken, want anders zouden we niet meer bij Oostende geraken. Ik doe niet meer mee aan hoop en perspectief", aldus Hein Vanhaezebrouck.

"We moeten winnen om echt kans te maken. Binnen een dikke week weten we het al. Het is iedere match opnieuw overleven. We zijn nog niet dood, maar zondag kan dat wel het geval zijn en dan is het over en out", wil de coach nog niet te ver vooruitkijken.

Revanche pakken op zondag

"De revanche komt nog wel zondag", blijft ook coach Blessin van Oostende positief. "Daar moeten we nu naar uitkijken. Dat we niet meer vijfde staan en of het makkelijker is te jagen dan de prooi te zijn? We moeten gewoon kwaliteit brengen op het veld en match gaan winnen."

"We zijn profs en moeten gewoon verder kijken naar de volgende wedstrijd", pikte ook Kevin Vandendriessche in. "We moeten nog tegen iedereen spelen. Met 9 op 9 zijn we altijd vijfde en we spelen nog twee keer thuis."