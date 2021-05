Roman Bezus begint steeds meer invloed te krijgen op het Gentse spel

De uitblinker van de match tussen KV Oostende en Anderlecht kiezen was niet zo moeilijk: Roman Bezus was alomtegenwoordig bij de Buffalo's. De Oekraïner krijgt van Hein Vanhaezebrouck het vertrouwen en ontgoochelt niet.

Vanhaezebrouck is niet scheutig met zijn lof, maar voor Bezus maakt hij een uitzondering. "Deze week was het nog minder, maar nu was hij heel sterk aanwezig", knikte de coach. "Hij pikt de dingen heel snel op. Als je iets vraagt, probeert hij het ook uit te voeren. En als hij het uitvoert, zie je ook dat hij gevaarlijker wordt. Dat beseft hijzelf ook."

Bezus bleef na zijn twee goals en uitstekende match heel bescheiden. Nochtans maakte hij het de Oostendse verdediging een uur lang onmogelijk om uit te voetballen. Die eerste goal was trouwens een beauty! "Op training probeer ik soms ook van die dingen. Het moment was daar en in mijn hoofd was het de beste optie om die bal over de keeper te lobben", deed hij het gemakkelijk lijken. Wat het trouwens zeker niet was.

Bezus verdient zo zijn plaatsje in de elf en houdt onder meer Tissoudali en Dorsch op de bank. "Het gaat goed de laatste weken. Ik probeer mezelf op te laden om elke match hetzelfde op de mat te leggen. Daar blijf ik ook aan werken."